Узбекская агропродукция поедет в Россию в экспресс-поездах

Узбекистан и Россия организуют экспресс-перевозку плодоовощной продукции в рефрижераторных контейнерах. Такая договоренность была достигнута в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Ташкенте в апреле, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

АО «Узбекистон темир йуллари» намерено привлечь компанию «Российские железные дороги» (РЖД) для организации экспресс-перевозки овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах.

«Представителями АО «Узбекистон темир йуллари» и российской компании «РЖД Логистика» достигнута договоренность об организации агро-экспресс-поезда для перевозки в рефрижераторных контейнерах», — говорится в публикации на сайте Закпалаты.

Договоренность была достигнута в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Ташкенте в апреле.

«Это новое направление окажет положительное влияние на развитие экспорта Узбекистана, особенно экспорта фруктов и овощей», — отметили в нижней палате.

Также по итогам встреч представителей Министерства транспорта и «Узбекистон темир йуллари» с администрациями железных дорог стран СНГ и Прибалтики, а также Ирана получен ряд скидок на 2021 год, которые позволят увеличить экспортный потенциал местных производителей и усилят конкурентоспособность узбекской продукции, добавили в закпалате.

По данным узбекской статистики, по итогам 2020 года рынок РФ стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана — $255,4 млн (рост в 1,55 раза), или 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из республики.