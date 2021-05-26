Узбекистан продаст два банка

Агентство госактивов Узбекистана объявило о реализации государственного пакета акций в уставных капиталах двух банков — АКБ «Узагроэкспортбанк» и АО «Пойтахт банк» путем открытой продажи.

Как передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz", целью реализации государственного пакета акций является повышение финансовой устойчивости банков и расширение спектра оказываемых ими профессиональных банковских услуг.

Консультантом по приватизации АКБ «Узагроэкспортбанк» выбрана международная консалтинговая компания Grant Thornton, АО «Пойтахт банк» — компания Deloitte, отмечено в сообщении информационной службы Агентства по управлению госактивами.

Оба банка были созданы в 2017 году. Узагроэкспортбанк призван оказывать финансовую поддержку организациям-экспортерам, «Пойтахт» — расширять масштаб строительства доступных многоквартирных домов в городе Ташкенте.

Механизм и процесс продажи банков состоит из нескольких этапов:

На первом этапе, по итогам изучения представленного претендентами пакета документов, продавец составляет квалификационный отбор коммерческих и финансовых предложений.

После подписания соглашения о неразглашении участники второго этапа получат дальнейшие инструкции относительно процесса и информационные материалы о банках.

В рамках третьего этапа должны быть подготовлены и представлены на рассмотрение продавца коммерческие и финансовые предложения.

Участникам четвертого этапа, включенным в короткий список и получившим предварительное разрешение Центрального банка, будут направлены проект договоров купли-продажи и счет на оплату задатка, а также приглашение на проведение прямых переговоров, говорится в сообщении Агентства по управлению госактивами.