MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых полетов в Узбекистан

Турецкая авиакомпания MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых полетов в Республику Узбекистан, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На основании Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Турция о воздушном сообщении Агентством «Узавиация» выдано авиакомпании MNG Airlines эксплуатационное разрешение №98-К от 26 мая 2021 года на выполнение регулярных грузовых полетов в Республику Узбекистан по маршруту Стамбул-Навои-Стамбул.

Авиакомпанией перевозка грузов будет осуществляться на самолётах Airbus 300-600, Airbus 330-200 и Airbus 330-300.