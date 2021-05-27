MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых полетов в Узбекистан
Турецкая авиакомпания MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых полетов в Республику Узбекистан, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
На основании Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Турция о воздушном сообщении Агентством «Узавиация» выдано авиакомпании MNG Airlines эксплуатационное разрешение №98-К от 26 мая 2021 года на выполнение регулярных грузовых полетов в Республику Узбекистан по маршруту Стамбул-Навои-Стамбул.
Авиакомпанией перевозка грузов будет осуществляться на самолётах Airbus 300-600, Airbus 330-200 и Airbus 330-300.
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