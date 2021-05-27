ОАЭ безвозмездно выделили Узбекистану 27 млн долларов на строительство современной

Узбекистан 27 мая 2021 22:35 (UTC+04:00)
ОАЭ безвозмездно выделили Узбекистану 27 млн долларов на строительство современной

ОАЭ безвозмездно выделили Узбекистану 27 млн долларов на строительство современной больницы в Приаралье, сообщает Мининвествнешторг, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Новая больница, рассчитанная на 100 пациентов, уникальная по дизайну и техническому оснащению, будет включать в себя предродовые и родильные отделения, палаты для матерей и новорожденных, отделения интенсивной терапии для матерей и детей, хирургическое отделение, стационар, амбулаторные и консультативно-диагностические отделения, лаборатории.

В настоящее время на объекте уже начаты строительные работы, завершение которых ожидается до конца 2022 года. Новое медицинское учреждение, оснащенное самым современным оборудованием, позволит значительно повысить качество медицинских услуг, оказываемых населению региона Приаралья.

Финансирование реализации проекта полностью осуществляется за счет грантовых средств Фонда имени Халифы бин Заеда аль-Нахаяна.

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