Фонд ОПЕК предоставил АКИБ «Ипотека-банк» кредит на $30 млн.

Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) и АКИБ «Ипотека-банк» подписали кредитное соглашение на сумму $30 млн. для развития частного сектора, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Кредит будет использован для последующего кредитования малых и средних предприятий (МСП) в Узбекистане и поддержки предприватизационных усилий банка по переходу к более коммерчески жизнеспособной и конкурентоспособной бизнес-модели.

Кредит Фонда ОПЕК окажет содействие Ипотека-банку в финансировании малого и среднего бизнеса в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение, строительство и текстильная промышленность, в частности для переработки хлопка - как основной экспортный продукт Узбекистана.

«Подписанное соглашение между Ипотека-Банком и Фондом ОПЕК существенно расширит возможности поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране, что является важным фактором экономического роста и создания новых рабочих мест» - заявил председатель правления АКИБ «Ипотека-банк» Элёр Иномжонов.

Генеральный директор Фонда ОПЕК д-р Абдулхамид Алхалифа сказал: «Мы рады работать с Ипотека-банком для поддержки микро-, малых и средних предприятий Узбекистана. Составляя почти 80 процентов рабочей силы страны, они особенно важны для преодоления экономических последствий, связанных с пандемией COVID-19. Наше сотрудничество также будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности банка и дальнейшему расширению кредитования малого и среднего бизнеса».