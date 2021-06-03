Доля проблемных кредитов банков Узбекистана продолжает расти

Доля проблемных кредитов банков Узбекистана по состоянию на 1 мая достигла до 4,4% от общей суммы выданных кредитов. Как сообщает Trend со ссылкой на gazeta.uz, это следует из данных Центрального банка.

Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.

Если банковская система завершила 2020 год с долей проблемных кредитов на уровне 2,1%, то на 1 февраля показатель вырос уже до 2,7%, а на 1 марта — до 2,8%, или 7,8 трлн сумов (всего в кредитном портфеле — 280,2 трлн сумов), на 1 апреля показатель вырос до 3,6%, или 10,1 трлн сумов (283,4 трлн сумов).

На 1 мая показатель вырос до 4,4%, или 12,9 трлн сумов (292 трлн сумов), то есть за месяц объём NPL вырос на 27%.

Доля проблемных кредитов выросла в 10 из 13 банках с государственной долей. В частности, у Узнацбанка (НБУ) показатель NLP увеличился с 1,9 трлн до 2,6 трлн сумов (на 36%), банка «Асака» — с 1,5 трлн до 1,7 трлн сумов, «Агробанка» — с 486 млрд сумов до 1,1 трлн сумов (в 2,3 раза), Народного банка — с 813 млрд до 1,1 трлн сумов (45,7%), «Кишлок курилиш банка» — с 379 млрд до 716 млрд сумов (на 88,8%) «Микрокредитбанка» — с 173 до 331 млрд сумов (91,3%), «Алокабанка» — с 8 млрд до 256 млрд сумов (в 300 раз) и других.

В свою очередь, NPL снизился в «Узпромстройбанке», «Пойтахт банке» и «Узагроэкспортбанке».

Качество кредитного портфеля среди частных банков практически не изменилось (рост NPL на 0,4%), но остаётся сложной ситуация в банке «Туркистон», Hi-Tech Bank и Madad Invest Bank.