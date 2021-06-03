США могут предоставить Узбекистану вакцины от коронавируса

Жавлон Вахабов - посол Узбекистана в США, провел встречу со специальным советником вице-президента США Лизой Сойер, передает Trend со ссылкой на Repost.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами, перспективы проведения встречи между председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и вице-президентом США Камалой Харрис.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по актуальной двусторонней повестке и активизации взаимодействия в сфере продвижения гендерного равенства и расширения экономических возможностей женщин, в том числе женщин Афганистана, может стать основным предметом возможных переговоров между главами верхних палат парламентов двух стран.

Не осталась без внимания и тема COVID-19. Так, на встрече был рассмотрен вопрос предоставления Узбекистану вакцин против COVID-19 в рамках анонсированного Белым домом плана по отправке в другие страны около 80 млн препаратов AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.