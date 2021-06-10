Академик Акмал Саидов о ратификации Узбекистаном Конвенции о правах инвалидов

БАКУ /Trend/ - Ратификацию нашей страной Конвенции о правах инвалидов на состоявшемся 28-29 мая 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса комментирует для ИА «Дунё» первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека, академик Узбекистана Акмал Саидов:

Национальные, региональные и международные инициативы Президента Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН широко поддерживаются нашей общественностью и международным сообществом. Это положительное отношение, с одной стороны подтверждают, что Узбекистан последовательной и уверенной поступью движется дорогой национального развития, с другой – является еще одним ярким подтверждением укрепления места и авторитета нашей страны на международной арене.

От национального закона – к международной конвенции

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что 18 мая 2021 года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предложению Президента Шавката Мирзиёева единогласно была принята специальная резолюция об объявлении Приаральского региона территориией экологических инноваций и технологий. Примечательно, что около 60 государств из разных регионов приняли участие в данной резолюции как соавторы.

Во-вторых, на заседании Сената Олий Мажлиса был обсужден и утвержден закон “О ратификации Международной конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)”, разаботанный Национальным центром Узбекистана по правам человека.

Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении 22 февраля 2021 года на 46-й сессии Совета по павам человека ООН останавливался на этом. Глава государства с высокой трибуны, предлагая международной общественности создать Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями, отметил, что в Узбекистане особое внимание уделяется обеспечению прав лиц с особенными потребностями.

Законодательная инициатива Узбекистана: последовательность и эффективность

Вопрос о присоединении Узбекистана к Конвенции о правах инвалидов ООН был предусмотрен в следующих программных документах:

во-первых, в указе “О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью” (принят 1 декабря 2017 года);

во-вторых, в Программе мер, посвященных 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека (утвержден указом от 5 мая 2018 года);

в-третьих, в Национальной стратегии Узбекистана по правам человека (утвержден указом от 22 июня 2020 года);

в-четвертых, “Дорожная карта” по реализации инциатив в выступлении Президента Узбекистана 22 февраля 2021 года в Совете ООН по правам человека.

В заключительных рекомендациях и соображениях Совета ООН по правам человека и договорных органов ООН – Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, Комитета по ликвидации расовой дискриминации несколько раз Узбекистану рекомендовано принятие мер по ратификации Конвенции о правах инвалидов.

В этом направлении велась работа по совершенствованию закона “О социальной защите инвалидов в Республике Узбекистан”, принятого 18 ноября 1991 года и утвержденного в новой редакции в 2008 году. По инициативе Президента Узбекистана в 2017 году был разработан проект закона “О правах лиц с инвалидностью”. Проект был размещен на портале 20 июля 2018 года для всенародного обсуждения.

В проекте закона “О правах лиц с инвалидностью”, разработанного по инициативе Президента Узбекистана, было обращено внимание, в частности, на международные стандарты и требования Конвенции о правах инвалидов ООН, самое важное, на учет ее основной философии, а также применению термина “лиц с инвалидностью” вместо “инвалида”.

22 июля 2020 года проект закона “О правах лиц с инвлидностью” был принят Законодательной палатой, 11 сентября 2020 года одобрен Сенатом и 15 октября подписан Президентом Узбекистана. Согласно статье 49 Закона после трех месяцев его официального объявления – 15 января 2021 года он вступил в силу.

Таким образом, по инициативе Президента Узбекистана был принят отдельный закон в этой сфере. В свою очередь, в рамках международной инициативы главы нашего государства Узбекистаном была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов.

В целом, в Узбекистане соблюдение принципа социальной справедливости, создание необходимых условий нуждающимся в помощи и поддержке, в первую очередь людям с ограниченными возможности для полноценной жизни постоянно находится в центре внимания главы нашего государства.

Конвенция – Конституция для лиц с инвалидностью

Как известно, Конвенция о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. По состоянию на февраль 2021 года из 193 государств-членов ООН 182 ратифицировали данную Конвенцию.

Обратите внимание: Конвенция о правах инвалидов ООН - первый договор о правах человека, принятый в ХХI веке.

В Конвенции провозглашены права и основные свободы инвалидов, в частности их права на проживание, гражданство, правовому защиту, получения образования, сохранения здоровья, трудиться наравне с другими, участия в политической, социальной, культурной жизни, досуга, отдыха и занятия спортом, создания необходимых условий жизниобеспечения им и их семьям, получения социальной защиты. Определены и гарантии обеспечения этих прав.

Конвенция о правах инвалидов состоит из 50 статей и принята на основе анализа состояния лиц с инвалидностью в мире. По подсчетам Всемирной организации здравохранения, 15 процентов населения мира составляют лица с инвалидностью, в настоящее время их число достигло 1 миллиарда человек.

Самое важное в том, что Конвенция принята на основе глубокого анализа состояния лиц с инвалидностью. Примечательно и то, что данный международно-правовой документ воплотил в себе разнообразие этих людей и принципов их ценности и достоинства.

Основная идея Конвенции состоит в том, что лица с инвалидностью должны иметь возможность пользоваться без дискриминации всеми правами и свободами человека.

Как отмечено в статье 1, целью Конвенции является поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства.

В статье 4 Конвенции приведены общие обязательства обеспечения прав, поощрение и защита лиц с инвалитдностью. В частности, государства-участники обязуются:

 принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых в Конвенции;

 принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными;

учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека инвалидов;

принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия;

проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию;

поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, признаваемых в Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление гарантированных этими правами помощи и услуг.

В защите прав лиц с инвалидностью в качестве приоритетных субъектов указаны женщины-инвалиды (статья 6) и дети-инвалиды (статья 7).

Учрежден орган уполномоченный проведить мониторинг выполнения положений Конвенции, рассмотреть доклады государств-членов, а также выносить по нему предложения и общие рекомендации - Комитет по правам инвалидов ООН (в составе из 18 государств-участников).

Государства-участники представляют национальные доклады после ратификации Конвенции в течение двух лет, потом раз в четыре года.

Юридические основы защиты прав лиц с инвалитдностью

В нашей стране одним из приоритетных направлений государственной политики защиты прав лиц с инвалидностью является обеспечение лицам с инвалидностью равных возможностей с другими гражданами предусмотренные в Конституции гражданские, экономические, политические и другие права и свободы в соответствии с провозглашенными общепринятыми международными нормами и принципами, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Узбекистан.

В Узбекистане проживает свыше 760 тысяч лиц с инвалидностью. Они обеспечены социальной помощью и поддержкой, медицинско-реабилитиционными мерами.

В частности, постановлением Кабинета Министров от 28 апреля 2021 года утвержден «Административный регламент оказания государственных услуг по назначению пенсий отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите». В соответствии с этим документом оказание государственных услуг по назначение пенсий отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, начинается с 1 августа 2021 года.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров от 29 апреля 2021 года при правительстве создан Межведомственный совет по делам лиц с инвалидностью. Основными задачами Межведомственного совета являются:

координация деятельности органов, реализующих государственную политику в области обеспечения прав лиц с инвалидности, а также органов местного самоуправления;

участие в реализации госпрограмм реабилитации, социальной защиты и защиты прав лиц с инвалидности;

содействие в образовании, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, трудоустройстве лиц с инвалидности;

участие в создании благоприятных условий для полноценного участия инвалидов в жизни общества и государства.

Несмотря на любое положение в жизни общества на основе защиты политических, социально-экономических и культурных прав лежит принцип не допущение дискриминации человека, в том числе за его инвалидность. Очень важно, что в этом деле активность проявляют не только государственные организации, но и институты гражданского общества.

В настоящее время в нашей стране в сфере инвалидности действуют около 600 негосударственных некоммерческих организаций. Среди них имеются такие ННО, как Общество инвалидов Узбекистана, Общественный фонд инвалидов Узбекистана, Национальная ассоциация Узбекистана инвалидов-предпринимателей-женщин, Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями, Общественый центр “Умр” помощи детям и подросткам с инвалидностью Узбекистана, Общественное объединение инвалидов “Инклюзивная жизнь”, Общества слепых Узбекистана, Общество глухих Узбекистана.

Права лиц с инвалидностью в Узбекистане регулируются Конституцией страны, законами “О правах лиц с инвалидностью”, “Об образовании”, “Об охране здоровья граждан”, “О занятости населения”, “О гарантиях прав ребенка”, “О государственном пенсионном обеспечении граждан”, “Об охране труда”, “О физической культуре и спорте”, а также Трудовым кодексом.

Национальное законодательство, регулирующий права лиц с инвалидностью состоит из:

закона “О правах лиц с инвалидностью”, регулирующего все социально-экономические права лиц с инвалидностью, а также законов, направленных на реализацию прав лиц с инвалидностью на получение образования и других нормативно-правовых документов;

здравоохранение и оказание медицинской помощи;

вопросы занятости;

пользование физической культурой и спрортом, досуг;

социальные объекты и услуги, транспорт, связь и средства информации;

правосудие;

участие в государственных и общественных делах;

ответственность за нарушение прав лиц с инвалидностью.

Подытоживая можно сказать, что ратифицированная Узбекистаном Конвенция ООН о правах инвалидов является международно-правовым документом, гарантирущим равенство, права лиц с инвалидностью, особенно получение женщинами, детьми образования, сохранение здоровья, трудиться, достойного проживания их и их семьи.

При ратификации Конвенции опирались на три источника: национальное законодательство, зарубежную юридическую практику и на саму Конвенцию. Были глубоко изучены опыт таких государств, как США, Великобритания, Германия, Швейцария, Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан.

В частности, такие ведущие государства, как США, Великобритания, Германия, Швейцария, наряду с ратификацией Конвенцию о правах инвалидов, приняли соответствующие национальные законы. Содержание всех этих законов идентичны, разработаны на основе требований Конвенции.

Заслуживает внимание и то, что в ФРГ имеются несколько законов, направленных на социальную защиту лиц с инвалидностью. Например, к ним относится закон “Об обеспечении прав инвалидов в обществе, на работе и в профессиональной сфере”.

Говоря о правовой практике Узбекистана в этой сфере, необходимо отметить использование впервые уникального опыта законотворчества. То есть межлународно-правовой документ сперва был имплементирован в национальное законодательство, а потом ратифицирован.

Самое главное, в результате ратификации Конвенции:

во-первых, система социальной защиты лиц с инвалидностью будет приведено в соответствие с международными нормами и стандартами;

во-вторых, расшириться возможность привлечения целевых ресурсов международных оргнизаций для усиления социальной защиты лиц с инвалидностью;

в-третьих, улучшится положительный международный имидж нашей страны в сфере социальной защиты населения.