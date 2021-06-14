Прошла встреча с исполнительным секретарем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

14 июня в Министерстве финансов состоялась встреча с исполнительным секретарем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Сергеем Тетеруковым. На встрече приняли участие представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встрече обсуждались основные процедуры прохождения оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в рамках второго раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, начавшейся с 6 декабря 2019 года.

В ходе встречи обсуждались мероприятия, реализуемые Министерством финансов совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Дилшод Султанов также отдельно отметил, что в целях повышения информированности частного сектора на официальном веб-сайте Министерства финансов размещен специальный информационный блок по противодействию легализации преступных доходов.

Кроме того, для расширения взаимодействия с частным сектором проводятся регулярные тематические встречи, направленные на повышение понимания об угрозах, уязвимостях и последствиях отмывания преступных доходов.

Министерство является ответственным за оценку рисков в деятельности страховых, аудиторских и лизинговых организаций, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, а с 1 мая т.г. – также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей.

Для каждого сектора в соответствии с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» утверждены Правила внутреннего контроля, обязательные для исполнения всеми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

По итогам встречи стороны выразили благодарность за сотрудничество и обеспечение эффективного взаимодействия государств-членов ЕАГ в проведении совместных мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.