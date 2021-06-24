Узбекистан, Германия рассмотрели стратегию развития водородной энергетики

Развитие сотрудничества Узбекистана и Германии по новым проектам в энергетической сфере обсуждено в ходе «Энергетического форума», проведенного в режиме онлайн 23 июня 2021 года, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Организатором конференции выступило Посольство Республики Узбекистан в ФРГ и Министерство энергетики Республики Узбекистан с участием немецких отраслевых союзов и деловых кругов Германии.

Форум проведен под руководством Заместителя министра энергетики Республики Узбекистан Бехзота Нарматова и Председателя Правления «Siemens Energy AG» доктора Кристиана Бруха.

«Необходимо отметить, что благодаря проводимым правительством Республики Узбекистан реформам в энергетической сфере, в настоящее время есть возможность расширить сотрудничество с представителями немецкого бизнеса во всех направлениях энергетики», - отметил Б.Нарматов. Учитывая опыт Германии, он пригласил немецкие компании присоединиться к открытому соглашению о развитии возобновляемой и водородной энергетики.

В ходе форума перед деловыми кругами Германии были представлены презентации действующих и новых проектов по таким направлениям, как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), гидроэлектростанции, тепловые электростанции, нефтегазовая и нефтехимическая сферы, описана стратегия развития водородной энергетики Республики Узбекистан.

В ходе форума в формате вопрос-ответ, обсуждены такие темы как балансирующая мощность передающей сети для интеграции новых проектов в области возобновляемых источников энергии в Узбекистане, статус реформ по либерализации рынка электроэнергии, водородная энергетика и другие вопросы. Также, были обсуждены вопросы, касающиеся предстоящих тендерных торгов по проектам ВИЭ в Республике Узбекистан.

«Я думаю, что говорю от всего немецкого бизнеса, мы все заинтересованы в сопровождении всех путей, по которой Узбекистан проходит трансформацию», - отметил доктор Кристиан Брух с благодарностью о возможности проведения подобного мероприятия открытого формата.

По итогам встречи немецкая сторона выразила заинтересованность в следующем году организовать подобное совместное мероприятие, в том числе, по обсуждению стратегии и перспектив развития водородной энергетики Республики Узбекистан.