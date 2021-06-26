Узбекистан и Китай рассматривают вопросы взаимного содействия мирному процессу в Афганистане

25 июня 2021 года спецпредставитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматилла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзян Яном, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Афганистане и рассмотрели вопросы взаимного содействия мирному процессу в этой стране.

Озвучена целесообразность продолжения усилий по поддержке мира и стабильности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, в частности Контактной группы ШОС-Афганистан.

Отмечена огромная роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу, а также усилий по установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане.