Узбекистан в мае импортировал легковых автомобилей на сумму 37,2 млн. долларов США
По данным Госкомстата, Узбекистан в январе-мае 2021 года импортировал из-за рубежа 7,7 тыс. легковых автомобилей на сумму 150,9 млн. долларов США, передает Trend со ссылкой на UzDaily.uz.
Страны, импортирующие наибольшее количество легковых автомобилей за последние 5 месяцев 2021 года:
- Корея – 42,7 млн.
- Китай – 41,1 млн.
- Россия – 30,5 млн.
- Казахстан – 8,8 млн.
- США – 6,7 млн.
- Таиланд – 6,6 млн.
- Польша – 4,6 млн.
- Германия – 3,9 млн.
- Литва – 2,5 млн.
- Япония – 2,0 млн. долларов США.
В январе-мае 2021 года на импортные электромобили было потрачено 4,6 млн. долларов США.
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