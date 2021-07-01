Узбекистан в мае импортировал легковых автомобилей на сумму 37,2 млн. долларов США

По данным Госкомстата, Узбекистан в январе-мае 2021 года импортировал из-за рубежа 7,7 тыс. легковых автомобилей на сумму 150,9 млн. долларов США, передает Trend со ссылкой на UzDaily.uz.

Страны, импортирующие наибольшее количество легковых автомобилей за последние 5 месяцев 2021 года:

Корея – 42,7 млн.

Китай – 41,1 млн.

Россия – 30,5 млн.

Казахстан – 8,8 млн.

США – 6,7 млн.

Таиланд – 6,6 млн.

Польша – 4,6 млн.

Германия – 3,9 млн.

Литва – 2,5 млн.

Япония – 2,0 млн. долларов США.

В январе-мае 2021 года на импортные электромобили было потрачено 4,6 млн. долларов США.