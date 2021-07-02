В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте"

В Узбекистане ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат).

"В связи с нарушением требований статьи 271 Закона Республики Узбекистан «О персональных данных» при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответстующие социальные сети со 2 июля 2021 года внесены в «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных» и использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - говорится в сообщении организации.