В Пентагоне уточнили, собираются ли США размещать военную базу в Узбекистане

Соединенные Штаты обсуждают с Узбекистаном и Таджикистаном, а также другими странами региона возможности в сфере будущего военного взаимодействия после вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Ему был задан вопрос о том, собираются ли США размещать военные базы в Узбекистане и Таджикистане после вывода войск из Афганистана.

«Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы вместе с коллегами из Госдепартамента ведем переговоры с соседними странами. И мы пытаемся изучить, какие будущие возможности могут там существовать. Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей», - ответил Кирби.

Говоря о том, может ли быть восстановлена американская военная база в Узбекистане, Кирби отметил, что пока что никаких решений на этот счет не принято.

«Давайте не будем забегать вперед, никаких решений принято не было. Я не думаю, что имеет смысл строить домыслы. <...> Я не стану вдаваться в подробности относительно того, какие объекты и в каких странах могут быть использованы, мы пока просто не находимся на этом этапе», - добавил представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена просит Узбекистан, Казахстан и Таджикистан временно приютить жителей Афганистана, которые помогали американцам.

На днях американские военные и их союзники полностью покинули аэродром Баграм, расположенный в 60 км к северо-западу от Кабула.