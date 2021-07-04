В Узбекистане студенты, которые прошли вакцинацию, получат скидку на контракт за обучение

Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую обстановку в Узбекистане, решением Республиканской Спецкомиссии увеличено количество групп населения, участвующих в общей вакцинации против коронавируса.

Так, теперь вакцину могут получить жители Самарканда и Ташкентской области и других регионов старше 18 лет в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, к которым они прикреплены, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Добровольная массовая вакцинация от коронавирусной инфекции за счет государственного бюджета установлена для студентов старше 18 лет, обучающихся во всех государственных и негосударственных вузах, действующих в стране, в настоящее время обучающихся в бакалавриате, магистратуре и клинической ординатуре.

Студенты получат скидку 10% на контракт, если пройдут вакцинацию.