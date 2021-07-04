Еще 467 новых случаев коронавируса выявлено в Узбекистане

По состоянию на 3 июля, количество зараженных COVID-19 в Узбекистане составило 112 597 человек. За сутки коронавирус обнаружен у 467 человек, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Trend со ссылкой на Взгляд.uz.

Новые случаи заболевания зафиксированы в столице - 105, Джизакской области - 46, Ташобласти - 44, Самаркандской области - 41, Андижанской области - 33, Бухарской области - 31, Сурхандарьинской области - 30, Ферганской области - 28, Сырдарьинской области - 27, Каракалпакстане - 26, Наманганской области - 25, Кашкадарьинской и Хорезмской областях - 12 и Навоийской области - 7.

Кроме того, сообщается о двух скончавшихся пациентах. Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 747.

Всего вылечились 108 764 человек, за сутки - 360. Таким образом, показатель выздоровления составляет 96%.