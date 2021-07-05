40 тысяч доз «Спутника V» доставлено в Узбекистан

В ночь на понедельник в Узбекистан из России была доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в объёме 40 тысяч доз. Это первый компонент вакцины, второй компонент будет поставлен в ближайшие дни. Как передает Trend со ссылкой на gazeta.uz, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее Узбекистан получил 240 тысяч доз двух компонентов данной вакцины, рассчитанных на 120 тысяч человек.

В страну также было поставлено 6,4 миллиона доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 (состоит из трёх компонентов) и 660 тысяч — AstraZeneca (два компонента).

По данным на 4 июля в Узбекистане было применено свыше 4 миллиона доз той или иной вакцины, в том числе 2,4 миллиона человек получило первую дозу, 1,3 миллиона — вторую дозу и 376,7 тысячи — третью дозу.

На начало июля сообщалось, что полный курс вакцинации от коронавируса прошло 685,5 тысячи человек. Это около 2% от численности постоянного населения (33,9 миллиона), или 3,1% жителей в возрасте старше 19 лет.