Президенты России и Узбекистана обсудили обострение ситуации в Афганистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в связи с обострением ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане. При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Президенты двух стран условились о дальнейших контактах, сообщили в пресс-службе.