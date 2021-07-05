В Узбекистане вводится запрет на проведение массовых мероприятий
В Узбекистане ввели ограничения на проведение всех массовых мероприятий. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла соответствующее решение, передает Trend со ссылкой на UzDaily.
В соответствии с решением комиссии, запрещается проведение массовых мероприятий, спортивных соревнования, концертов, фестивалей, театральных и кинопрограмм, независимо от того, где проводится мероприятие — на открытой площадке или закрытом помещении.
При этом, согласно решению комиссии, спортивные соревнования можно проводить без участия зрителей.
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