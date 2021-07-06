Обзор цен за месяц в Узбекистане: Стоимость картофеля снизилась на 18%

Центром экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР) ведется непрерывный мониторинг за ценами на внутреннем рынке. В частности, проведен анализ изменения цен в Узбекистане на основные продовольственные продукты за период с 26 мая по 30 июня 2021 г. в разрезе областей районов и городов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Согласно оперативным данным Госкомстата РУз, средняя цена по республике по итогам месяца за килограмм картофеля снизилась на 18,3% до 3 337 сум. Уровень средних цен сложился в диапазоне от 1 600 сум за килограмм в Сурхандарьинской области до 5 000 сум в Ташкенте.

Снижение цен на картофель говорит о стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

В 12 областях наблюдается снижение цен на картофель. Так, наибольший спад зафиксирован в Хорезмской (на 25,8%), Ферганской (на 25,6%), Сурхандарьинской (на 24,6%) и Наманганской (на 23,8%) областях.

В разрезе районов топ 5 районов с наиболее высокими ценами за килограмм картошки возглавили Янгиюльский (5000 сум/кг), Мирзо-Улугбекский (4913 сум/кг), Чиланзарский (4848 сум/кг), Юнусабадский (4720 сум/кг) и Кибрайский (4586 сум/кг) районы.

Ниже представлены изменения цен на говядину, молоко, яйца, растительное масло, рис, пшеничную муку, сахар за рассматриваемый период.

За рассматриваемые период рост средних цен по республике зафиксирован в трех продуктах из вышеперечисленного: на говядину (на 1,0% или 61 867 сум за кг), молоко (на 1,2% или 6 160 за литр), сахар (на 1,0% или 8 492 сум за кг).

В разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован на:

- говядину в Хорезмской (на 5,0%), Кашкадарьинской (на 1,7%) областях, а также в Республике Каракалпакстан (на 1,7%) и в г. Ташкент (на 1,8%);

- молоко в Андижанской (на 5,4%), Самаркандской (на 3,3%) областях;

- сахар в Сурхандарьинской (на 4,1%), Бухарской (на 3,2%) областях и г. Ташкенте (на 2,4%);

Снижение средних цен за неделю по республике отмечается на яйца (на 7,8% или 9 834 сум за десяток), картошку (на 18,3% или 3 337 сум за кг), рис (на 0,3% или 10 123 за кг), масло растительное (на 0,9% до 18 804 сум за литр) и мука пшеничная (на 0,1% или 4 873 сум за кг) .

В разрезе регионов наибольшее снижение цен зафиксировано на:

- говядину в Навоийской области (-3,0%);

- молоко в Сырдарьинской (-3,2%) и Хорезмской (-2,1%) областях;

- яйца в Сурхандарьинской (-17,3%), Джизакской (-11,5%), Наманганской (-10,7%) областях;

- картошку в Хорезмской (-25,8%), Ферганской (-25,6%), Сурхандарьинской (-24,6%), Наманганской (-23,8%) областях;

- рис в Андижанской (-2,6%), Самаркандской (-1,3%), Кашкадарьинской (-0,8%) областях;

- пшеничную муку в Наманганской (-4,8%), Навоийской (-1,6%) областях;

- сахар в Хорезмской (-2,1%), Сырдарьинской (-1,5%) областях;

В Узбекистане за рассматриваемый период ценовая конъюнктура на основные потребительские товары характеризуется относительной низкой волатильностью. В сравнении с месяцем ранее цены на яйца, картофель, рис, растительное масло и муку пшеничную показали снижение, а динамика роста цен на говядину, молоко и сахар значительно замедлилась.