Президент Узбекистана встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 6 июля принял Председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Волкана Бозкира, прибывшего в страну с визитом, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсуждены перспективы расширения многопланового сотрудничества Узбекистан с ООН и ее специализированными учреждениями.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил высокий уровень взаимодействия страны с институтами и структурами Организации по таким приоритетным направлениям как достижение Целей устойчивого развития, обеспечение глобальной и региональной безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам современности, в том числе преодоление последствий пандемии коронавируса.

Узбекистан, являясь членом Совета ООН по правам человека, активно продвигает важные инициативы и участвует в реализации глобальной повестки дня в этой сфере.

Кроме того, за последние годы по инициативе узбекской стороны разработан и принят ряд специальных резолюций Генеральной Ассамблеи по таким ключевым вопросам, как укрепление сотрудничества в Центральной Азии, устойчивое развитие и поддержка туризма в регионе, просвещение и религиозная толерантность, создание зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье.

Председатель нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Волкан Бозкир особо отметил растущий авторитет Узбекистана на международной арене, прежде всего на площадке ООН, а также широкую поддержку международным сообществом глобальных и региональных инициатив лидера нашей страны.

На встрече были рассмотрены вопросы развития партнерских отношений по актуальным аспектам экономического и социального развития страны и региона Центральной Азии, гендерного равенства и поддержки молодежи, в том числе по линии парламентов, защиты окружающей среды, обеспечения доступа к вакцинам и другие.

Кроме того, были затронуты вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного и эффективного диалога между Узбекистаном и институтами ООН по приоритетным направлениям взаимовыгодного сотрудничества.