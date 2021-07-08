В Узбекистане виноградарство и виноделие поддержат льготами и субсидиями

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 7 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное развитию виноградарства и промышленной переработки винограда, а также мерам по организации энотуризма в регионах. Как передает Trend со ссылкой на gazeta.uz, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня в стране виноград выращивается на площади в 90 тысяч га. В этой сфере на постоянной и сезонной основе заняты 900 тысяч человек.

За последние четыре года было заложено 52 тысячи га новых виноградников, в сферу в виде субсидий направлено 210 млрд сумов. За этот период доля винограда в экспорте плодоовощной продукции увеличилась вдвое.

Вместе с тем анализ рыночного спроса показывает огромные незадействованные возможности, говорится в сообщении. В частности, по объему продаж виноград занимает среди плодов третье место на мировом рынке, а спрос на него растет в среднем на 350 млн долларов ежегодно.

Потенциал виноградного экспорта Узбекистана оценивается минимум в 600 млн долларов, изюма — в 500 млн долларов, а вина — в 100 млн долларов.

У виноградарства высокий экономический и социальный эффект, отмечается в сообщении. Так, на выращивание столового винограда на 1 га площади расходуется в среднем 100 млн сумов и через 4 года может принести чистую прибыль в размере 250 млн сумов. Масло из виноградных косточек также высоко ценится на мировом рынке.

Другой важный аспект заключается в том, что 1 га виноградников, особенно шпалерного типа, может обеспечить работой до 10 человек, позволит получить продукцию на 300 млн сумов и экспортировать продукцию в среднем на 25 тысяч долларов, в то время как 1 га зерновых культур обеспечивает занятость 2 человек и дает продукцию максимум на 20 млн сумов.

«К сожалению, в некоторых районах площадь крупных виноградников за последние четыре года уменьшилась на 7000 га, — говорится в сообщении. — Селекционные работы в сфере практически не ведутся, выращиваются сорта винограда, созданные 40−50 лет назад. Нет системы стимулов к обновлению виноградников. Наука и технология выращивания лозы не соблюдаются, ни ученые, ни производители не занимаются устранением болезней. Следовательно, снижается продуктивность, заболевает все больше виноградников. Интенсивным методом выращиваются лишь 38% виноградников».

По данным, озвученным на совещании, урожайность местного винограда в 1,5−2 раза ниже, чем в других странах Азии. Кроме того, 90% винограда, выращиваемого в Узбекистане, составляют косточковые сорта, в то время как в мире растет спрос на виноград без косточек.

Уровень переработки винограда также не отвечает современным требованиям. Доля вина в общем потреблении спиртных напитков составляет всего 2%. В стране слабо развит энотуризм, то есть винный туризм. В Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях организовано лишь четыре туристических плантации.

В связи с этим на совещании обсуждены вопросы развития виноградарства.

Президент отметил необходимость, прежде всего, организовать крупные виноградные плантации в предгорных районах.

Так, в прошлом году за счет сокращения зерновых площадей в Алтыарыкском районе заложены крупные виноградники на 2000 гектарах. В них обеспечены работой 5000 жителей района. Это позволит заготовить дополнительно 60 тысяч тонн винограда, обеспечить экспорт продукции почти на 100 млн долларов в следующем году и 200 млн долларов в последующих годах после выхода на полную мощность.

Новые виноградники также созданы в Фаришском, Галляаральском, Янгиабадском, Чиракчинском, Пайарыкском и Кошработском районах.

На совещании поставлена задача создать на основе этого опыта новые экспортоориентированные плантации в 44 районах Каракалпакстана и областей.

Глава государства подчеркнул важность создания инфраструктуры для обслуживания этих плантаций. С этой целью в территориальных подразделениях Министерства сельского хозяйства будут организованы проектные офисы по развитию виноградарства, обеспечению саженцами и защите от болезней.

Выращивание сертифицированных саженцев винограда будет развернуто на землях Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева и других научных учреждений. В целях стимулирования создания новых и обновления старых виноградников, будет предоставляться субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций.

Для финансирования закладки виноградников банкам будут выделены ресурсы в размере 100 млн долларов.

Важная роль в развитии сферы отводится приусадебным землям, говорится в сообщении. К примеру, в домохозяйствах Булакбашинского района выращивают 5 тысяч тонн винограда, что приносит 15 миллиардов сумов дохода.

Президент подчеркнул необходимость популяризации этого опыта во всех регионах и расширения практики выращивания винограда по периметру приусадебных участков и вдоль дорог.

На совещании обсуждены вопросы внедрения научных достижений и инноваций в сферу. Министерству инновационного развития поручено создать новые высокоурожайные, бескостные, холодостойкие и устойчивые к болезням сорта винограда на основе зарубежного опыта.

Указано на возможность повышения урожайности в 2−3 раза за счет выращивания винограда на шпалерах. Для популяризации этого метода до 30% расходов на сооружение шпалер будут компенсироваться из бюджета. Кроме того, ввоз оборудования и техники, используемых в виноградарстве, будет освобожден от таможенных пошлин.

Глава государства подчеркнул необходимость создания винодельческих кластеров для создания полного цикла переработки винограда и производства готовой продукции. Таким кластерам будут предоставлены льготы для покупки перерабатывающего оборудования, сушки и упаковки винограда. Определено также, что акцизный налог на натуральные вина будет отменен.

В ходе анализа экспортного потенциала отрасли, отмечалось, что в нынешнем году можно довести экспорт столового винограда до 200 млн долларов, изюма — 130 млн долларов, а экспорт натуральных вин — до 50 млн долларов.

Даны поручения по созданию и продвижению за рубежом национального бренда сортов винограда, достижению фитосанитарных соглашений с потенциальными рынками сбыта.

«Руководители отрасли и хокимы должны определить для себя конкретные планы по дальнейшему увеличению экспорта в ближайшие годы. Отныне при экспорте 30% выращенного урожая налоги на прибыль и имущество будут снижены на 30%, а при экспорте более 30% — в два раза. Кроме того, на каждый литр поставляемого за рубеж натурального вина будет предоставляться субсидия в размере 5000 сумов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Обсуждены также меры по созданию необходимой инфраструктуры для энотуризма. Заместители премьер-министра, министры и хокимы отчитались по обсужденным на совещании вопросам.