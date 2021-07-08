Узбекистан вновь разместит еврооблигации на Лондонской фондовой бирже

Министерство финансов Узбекистана 8 июля объявило о размещении очередных суверенных еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

Поступления от выпуска международных облигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках программы ЦУР для Узбекистана.

Международным инвестиционным банкам и юридическим фирмам были направлены запросы предложений (Request of Proposals), и на конкурсной основе были отобраны банки-андеррайтеры Citi (США), JP Morgan Chase (США), «Газпромбанк» (Россия) и MUFG (Япония), юридический консультант — Dentons (Великобритания).

Телеконференции (Global Investor Call) с международными инвесторами пройдут 8−9 июля в формате «один на один», ожидается участие международных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании ва Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Минфин Узбекистана планирует выпустить государственные казначейские облигации на 5 трлн сумов, а также международные еврооблигации на 700 млн долларов.

В начале июля международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «B1», но повысило прогноз со «стабильного» на «положительный».

Замминистра финансов Одилбек Исаков в эфире программы «Мунособат» во вторник заявил, что улучшение кредитного рейтинга позволит Узбекистану получать заимствования по более низким процентам.