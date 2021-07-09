Новый Узбекистан защищает и поддерживает законные права и интересы своих граждан за рубежом

В условиях углубляющейся глобализации мировой экономики, развития международного рынка труда и расширения трансграничных потоков рабочей силы трудовая миграция является объективно обусловленным социально-экономическим процессом, обеспечивающим занятость и доходы значительного числа трудоспособных граждан и членов их семей.

Согласно имеющимся данным, сегодня более 2,5 миллиона узбекистанцев находятся за рубежом. Они проживают, работают и обучаются в России, республиках Центральной Азии, США, Южной Корее, Японии, европейских и других странах. В зарубежных вузах обучаются около 50 тысяч узбекских студентов.

Их законные права и интересы за пределами отечества защищают дипломатические миссии и консульские учреждения республики. Существует прочная договорно-правовая база, регулирующая данную сферу. На межгосударственном уровне подписаны и реализуются документы, предусматривающие соблюдение социальных и трудовых прав граждан Узбекистана, работающих за пределами республики.

До 2017 года 47 дипломатических представительств и консульских учреждений в зарубежных странах оказывали консульские услуги узбекским гражданам за рубежом. За последние 4 года с учетом количества узбекистанцев, работающих в ближнем и дальнем зарубежье, и в целях оказания им юридической помощи и консульских услуг, было открыто еще 8 новых консульских учреждений - в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге в России, Алматы и Актау в Казахстане, Гуанчжоу в Китае. Рассматриваются вопросы открытия генеральных консульств в Сарыагаше (Казахстан), Туле, Самаре и Саранске (Россия).

С первых дней на посту Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил поддержку и сотрудничество с соотечественниками за рубежом одним из важных приоритетов внутренней политики государства. Данное направление также вошло в Стратегию действий развития республики в 2017-2021 годах, получив свое развитие и значительно улучшив ситуацию с регулированием трудовой миграции.

Так, в июле 2018 года было принято Постановление Президента Узбекистана о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции. В рамках его реализации предпринимаются кардинальные меры по расширению организованных форм трудовой миграции, обеспечению защиты трудовых и социальных прав граждан, выезжающих на работу за пределы республики, расширению вовлечения в предпринимательскую и трудовую деятельность вернувшихся из-за рубежа трудовых мигрантов.

В августе 2019 года был подписан указ главы государства «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей». Документ также направлен эффективное взаимодействие между уполномоченными органами и руководителями местных органов власти республики и зарубежных стран в создании достойных условий для проживания и трудовой деятельности трудовых мигрантов и членов их семей, а также обеспечить скоординированную деятельность в данном направлении.

Предприняты меры по обеспечению безопасности граждан Узбекистана во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности.

В 2018 году в стране при Министерстве занятости и трудовых отношений создано Агентство по внешней трудовой миграции, которое в соответствии с законодательством осуществляет деятельность в сфере регулирования процессов трудовой миграции и организованного трудоустройства узбекистанцев за рубежом, базируясь на международных правовых нормах и правилах, с учетом национальных интересов республики. Агентство имеет свои представительства в России и Республике Корея, где зафиксировано наибольшее число трудовых мигрантов из Узбекистана. Ведется работа по открытию офисов Агентства по трудовой миграции в Турции, Латвии и Финляндии.

То, как государство заботится о своих гражданах за рубежом, ярко проявилось в 2020 году, когда весь мир парализовала пандемия коронавируса. Сотни тысяч узбекистанцев, находившихся за рубежом в деловых поездках или путешествиях, студенты и трудовые мигранты, из-за остановки международного авиа-, автомобильного и железнодорожного сообщения, оставшиеся заложниками обстоятельств по всему миру, не были оставлены в беде. Созданная в стране Специальная республиканская комиссия в сотрудничестве с компетентными министерствами и ведомствами организовало сотни чартерных рейсов, которыми в страну было возвращено более 600 тысяч граждан. Кроме того, через дипломатические и консульские учреждения за рубежом была оказана необходимая помощь свыше 100 тысячам соотечественников, оказавшимся в трудном положении.

Этот серьезный вызов также продемонстрировал солидарность тысяч узбекистанцев по всему миру, успешно строящих свою карьеру в международных и иностранных компаниях, банках, предпринимателей и студентов. Они сплотились для того, чтобы организовать сбор средств и направление гуманитарной помощи в страну.

И сегодня узбекистанцы за рубежом вносят достойный вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, спорта и других сфер страны, поднимая престиж своей исторической родины - Узбекистана и укрепляя ее взаимовыгодные связи с внешним миром.

Это во многом стало результатом усилий Президента страны, который возвел данное направление в ранг государственной политики. Правительством принят ряд документов, разработана и утверждена Концепция государственной политики в области сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. Все усилия направлены на оказание содействия в реализации прав и свобод соотечественников за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, законодательством страны проживания и на основе международных договоров Узбекистана.

Всячески поддерживается деятельность узбекистанцев, направленная на широкое распространение культурного, научного и духовного наследия Узбекистана. Примеров активного участия в предпринимательской, инвестиционной, научной, образовательной и культурной деятельности в стране немало.

В целях защиты прав и интересов узбекской молодежи, обучающейся и работающей за рубежом, создана Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана. В нее вошли активные молодые люди, работающие и обучающиеся за рубежом, не равнодушные к процессам преобразований, происходящим на их родине. На сегодняшний день представители Всемирной ассоциации молодёжи Узбекистана осуществляют свою деятельность в КНР, России, ФРГ, Турции и Японии. Цели и задачи Ассоциации - обобщение и анализ проблем и стремлений узбекистанской молодёжи за рубежом, создание базы данных и поддержание контактов, привлечение квалифицированных узбекистанцев, проживающих за рубежом, к реализуемым в стране проектам государственного значения, а также, привлечение молодых специалистов к деятельности министерств, ведомств и высших учебных заведений на конкурсной основе, сотрудничество с дипломатическими представительствами Узбекистана, помощь в адаптации, возвратившимся соотечественникам на историческую родину, а также содействие им в нахождении своего места в обществе, защита от различных угроз (экстремизм, терроризм, организованная преступность, торговля людьми), оказание правовой и психологической помощи молодым людям, попавшим в неблагоприятные обстоятельства или ставшими жертвами таких обстоятельств и многое другое.

Новый подход в этой сфере создает основу и для эффективного сотрудничества с организациями узбекской диаспоры за рубежом в интересах наших соотечественников. На сегодняшний день установлены партнерские отношения более чем со 150 такими организациями.

Кроме того, созданный в 2018 года по инициативе Президента Узбекистана Фонд «Эл-юрт умиди» помимо подготовки интеллектуальной элиты страны, занимается установлением постоянного диалога с соотечественниками, проживающими за рубежом и владеющими современными знаниями, навыками и передовым научным и практическим опытом.

Словом, диалог государства со своими гражданами по всему миру укрепляется, как укрепляется доверие и уверенность узбекистанцев в поддержке и заботе государства, повышается их активное участие и содействие реформам в республике. И это поистине можно назвать важным феноменом обновленной внешней политики нового Узбекистана.