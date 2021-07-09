Состояние и перспективы экономического сотрудничества стран Центральной и Южной Азии.

Региональное сотрудничество стран Центральной Азии.

Внешнеполитический курс руководства Узбекистана, направленный на сближение и укрепление добрососедских, дружественных и взаимовыгодных отношений с государствами соседям, создал надежный фундамент для развития между странами Центральной Азии (ЦА) торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения кооперационных связей, а также взаимодействия в транспортной сфере.

Пространство стран ЦА образует рынок с численностью населения 75,3 млн. человек. В 2020 году суммарное ВВП страны ЦА составило 291,1 млрд.долл., внешнеторговый оборот 142,5 млрд.долл.

Макроэкономические показатели стран ЦА

Страны Население (млн. чел) Внешнеторговый оборот (млрд.долл.) ВВП (в млрд.долл.) ВВП на душу населения (долл.) 2021г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. Казахстан 18,9 96,1 85,0 181,7 169,8 9812 9056 Узбекистан 34,5 41,8 36,3 57,9 57,7 1724 1686 Туркменистан* 6,1 13,9 13,9 46,8 48,0 7724 8074 Кыргызстан 6,6 6,9 5,7 8,5 7,7 1323 1290 Таджикистан 9,3 4,5 4,6 8,3 7,9 873 834 Итого 75,3 168,2 145,5 303,2 291,1

Источник: статистические ведомства стран ЦА, *knoema.ru/atlas (2019г.)

Экономики стран ЦА в последние годы имели высокие темпы роста в пределах 5-7% и даже в кризисный 2020 год темпы роста были отрицательными только в Казахстане и Кыргызстане. По прогнозам Всемирного банка страны ЦА в 2021 году смогут восстановить положительную динамику роста ВВП и нарастить темпы роста в 2022 году.

Динамика темпов роста ВВП стран ЦА (в %)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. (**прогноз) 2022г. (**прогноз) Казахстан 4,1 4,1 4,5 -2,6 2,5 3,5 Узбекистан 4,5 5,4 5,6 1,6 4,3 4,5 Туркменистан* 6,5 6,2 6,3 1,8 - - Кыргызстан 4,5 3,8 4,5 -8,6 3,8 4,5 Таджикистан 7,1 7,3 7,5 4,5 3,5 5,5

Источник: статистические ведомства стран ЦА;*knoema.ru/atlas; ** прогноз Всемирного банка

Между странами ЦА созданы благоприятные условия для взаимной торговли в рамках следующих торговых соглашений:

- все страны ЦА (кроме Туркменистана) являются участниками «Договора о зоне свободной торговли СНГ» от 2011 года, в рамках которого страны-участники в отношении друг друга импортные таможенные пошлины не применяют;

- Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами ВТО, Узбекистан ведет активные переговоры по вступлению в ВТО, Туркменистан в 2020 году получил статус наблюдателя в ВТО;

- Казахстан и Кыргызстан как члены ЕАЭС находятся в общем таможенном пространстве;

- страны ЦА имеют также двухсторонние соглашения по созданию благоприятных условий для взаимной торговли.

Несмотря на то, что страны ЦА в разной степени открыты для международной и региональной торговли, перемещения труда и капитала, они имеют большой потенциал для налаживания между собой более тесных кооперационных связей и интеграционного взаимодействия.

В 2020 году суммарный товарооборот (ТО) (товарами без учета торговли услугами) между странами ЦА составил 12,2 млрд.долл., общий внешнеторговый оборот – 145,5 млрд.долл.

Таким образом доля внутрирегиональной торговли от общего внешнеторгового оборота стран ЦА составила 8,4%.

Взаимная торговля (товарами) между странами ЦА в 2020г. (в млн.долл.)

Страны ЦА Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Всего Доля ТО со странами ЦА в общем ТО (в%) Казахстан - 796,2 791,4 128,0 2916,5 4632,1 5,5 Кыргызстан 794,1 - 37,3 11,8 341,3 1184,5 21,0 Таджикистан 909,7 36,8 - 7,8 333,8 1288,1 28,3 Туркменистан* 145,9 8,0 12,2 - 440,3 606,4 4,5 Узбекистан 2856,3 878,6 360,6 342,4 - 4437,9 13,3 Всего 4706,0 1719,6 1201,5 490,0 4031,9 12149,0

Источник: Статистические органы Казахстана и Кыргызстана; Центробанки Таджикистана и Узбекистана;

данные по Туркменистану за 2019г. с сайта trademap.org.

Примечание: Показатели в расчетах объема товарооборота стран ЦА могут отличатся, в связи с применением их статистическими органами

различных методик подсчета.

В то же время, следует отметить, что степень участия стран ЦА во взаимной внутрирегиональной торговле разная.

Так, доля Казахстана и Туркменистана в объеме торговли между странами ЦА от их общего товарооборота самая низкая и составляет 5,5% и 4,5% соответственно. Участие Таджикистана и Кыргызстана во внутрирегиональной торговле самая высокая и составляет 28,3% и 21,0% соответственно. Узбекистан занимает промежуточную позицию с показателем 13,3%.

Внешняя торговля Казахстана и Туркменистана в меньшей степени ориентированы на региональный рынок из-за преобладания в их экспорте углеводородов, которые в основном поставляются в страны дальнего зарубежья (страны Европы, Китай, Россия), а большая часть импорта также приходится на указанные страны.

Показатели распределения долей в общем

Товарообороте стран ЦА по странам и регионам в 2020г.

Доля (в %) от общего товарооборота страны страны ЦА Россия Китай страны Европы Таджикистан 28,3 21,3 10,4 21,6 Кыргызстан 21,0 27,6 13,8 23,8 Узбекистан 13,3 15,5 17,7 36,4 Казахстан 5,5 21,4 18,1 36,8 Туркменистан* 4,5 5,1 65,7 10,0

Источник: на основе данных статистических ведомств стран ЦА,

*данные по Туркменистану за 2019г.с сайта trademap.org

Несмотря на то, что основную часть товарного экспорта стран ЦА составляют ископаемые природные ресурсы и продукты их первичной переработки (до 70-80% всего товарного экспорта), этими товарами страны региона торгуют друг с другом в гораздо меньшей степени, чем продают их за пределы региона.

В частности, в 2020 году доля золота в общем объеме экспорта Таджикистана составила - 58,1%, Кыргызстана - 50,2% и Узбекистана - 38,3%, которое поставляется в Швейцарию или Великобританию. В общем объеме экспорта Казахстана около 66% составил экспорт минеральных продуктов, которые поставляются в основном в страны Евросоюза. Основная доля экспорта Туркменистана, почти 70-80% приходится на Китай, куда в основном экспортируется туркменский природный газ.

В связи с этим, доля взаимной торговли между странами ЦА будет намного выше, если не учитывать объемы их сырьевого экспорта (нефть, газ и драгоценные металлы) в третьи страны.

При этом, по товарам, не являющимися полезными ископаемыми, страны ЦА имеют большие перспективы по наращиванию объемов внутрирегиональной торговли, особенно готовой продукцией, что отвечает интересам всех стран региона.

Таким образом, расширение странами ЦА взаимного доступа на свои внутренние рынки, будет содействовать росту их экспорта готовой продукцией, так как во взаимной торговле по многим несырьевым товарным позициям они не являются конкурентами.

При этом создание странами ЦА региональных цепочек добавленной стоимости, в том числе промышленных и сельскохозяйственных кластеров, будет содействовать увеличению числа совместных производств по выпуску готовой продукции, которую можно будет экспортировать в третьи страны.

Региональная интеграция будет способствовать снижению затрат производителей и содействовать выпуску конкурентоспособной на внешних рынках продукции. Кроме этого, страны ЦА при осуществлении торговых операций внутри региона имеют самые короткие расстояния по доставке товаров, что дает им преимущества в экономии на транспортных расходах.

Интересам стран ЦА отвечает также совместное создание в регионе международных транспортных коридоров и международной транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать снижению транспортных издержек при поставках экспортной продукции стран ЦА на мировые рынки.

Следует отметить, что все страны региона ЦА заинтересованы в наращивании объемов экспорта и диверсификации своей внешней торговли, выхода на новые внешние рынки, а также создании и использовании новых транспортных маршрутов.

Учитывая, что в настоящее время основные торговые маршруты стран ЦА проложены в северном направлении, в целях диверсификации внешней торговли, перспективным направлением экономического сотрудничества является южное направление, в том числе со странами Южной Азии, к которой географически относятся Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия и Шри Ланка.

Потенциал экономического сотрудничества между странами Центральной и Южной Азию.

Узбекистан.

Общий объем внешней торговли Узбекистана со странами Южной Азии в 2020г. составил 1,38 млрд.долл. или 3,8% от общего объема внешней торговли.

В товарообороте Узбекистана со странами Южной Азии, наибольший объем приходится на Афганистан - 56,2%, Индию - 32% и Пакистан - 8,9%. Товарооборот с Мальдивами и Непалом составляет незначительные объемы, а с Бутаном торговля практически не ведется.

Показатели внешнеторгового оборота (ВТО) Узбекистана со странами Южной Азии в 2020г. (в млн.долл.)

Товарооборот Доля в общем ВТО (в %) Экспорт Импорт Всего, в т.ч.: 36 299,8 100,0 15 127,7 21 171,5 Афганистан 776,9 2,2 774,6 2,3 Индия 442,6 1,2 19,6 423,0 Пакистан 123,3 0,3 98,5 24,8 Бангладеш 37,9 0,1 22,3 15,6 Шри Ланка 1,8 0,0 0,3 1,5 Итого 1 382,8 3,8 915,5 467,3

Источник: данные Госкомстата.

В товарообороте с Афганистаном основную долю (99,7%) занимает экспорт Узбекистана, что делает Афганистан выгодным торгов-экономическим партнером. Основную долю экспорта Узбекистана в Афганистан составляет электроэнергия (30% от объема экспорта), пшеничная мука и бобовые (24,1%), а также металлургическая продукция.

На территории Афганистана планируется также реализация инвестиционного проекта «Строительства линии электропередачи 500 кВт «Сурхан – Пули-Хумри», протяженностью 260 км. и стоимостью порядка 150 млн.долл., за счет кредитов АБР, из них Узбекистан профинансирует 45 млн.долл. Данная ЛЭП позволит подключить энергосистему Афганистана к единой энергетической системе Узбекистана и Центральной Азии.

Ведется также сотрудничество по реализации проекта «Финансирование, проектирование и строительство железнодорожной линии «Мазари-Шариф – Герат», которая станет продолжением ж/д линии «Хайратон – Мазари-Шариф» и сформирует новый трансафганский транспортный коридор.

В ноябре 2020 года Президентом были подписаны два важных, касающихся Афганистана, документа – Постановление «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан» и Указ «О мерах по дальнейшему развитию деятельности специальных экономических и малых промышленных зон в Сурхандарьинской области и городе Ташкенте», которые создают новые правовые условия для укрепления экономического сотрудничества с Афганистаном.

Документами предусматривается подписание между Узбекистаном и Афганистаном соглашения о преференциальной торговле и доведение годового объема взаимной торговли до 2 млрд.долл. к 2023 году.

В этих целях на территории приграничного с Афганистаном города Термез создается зона свободной торговли «Международный торговый центр Термез», с соответствующей логистической инфраструктурой и особым безвизовым режимом для граждан ИРА и иностранных граждан, въезжающих в эту зону с территории Афганистана.

Кроме этого, Постановлением предусмотрена проработка с заинтересованными странами и международными финансовыми институтами всех аспектов проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф-Кабул». В связи с этим, 2 февраля 2021 года в Ташкенте было проведено заседание трёхсторонней рабочей группы с участием правительственных делегаций Узбекистана, Пакистана и Афганистана по реализации данного проекта. По итогам заседания была подписана совместная «Дорожная карта» по реализации проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Строительство данной железной дороги позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Данная железная дорога обеспечит выход на пакистанские морские порты «Карачи», «Касем» и «Гвадар» и свяжет Южноазиатскую железнодорожную систему с Центральноазиатской и Евразийской железнодорожными системами и значительно повысит транзитный потенциал Центральной Азии.

Индия занимает второе место по объемам товарооборота Узбекистана с странами Южной Азии. В то же время, во взаимной торговле с Индией объемы экспорта Узбекистана значительно отстают от импорта, который в основном представлен востребованной в Узбекистане фармацевтической продукцией.

Экспорт Узбекистана в Индию состоит в основном из текстильной продукции (доля 13,6%), недрагоценных металлов (8,4%), продовольственных товаров (5,8%) и др.

Импорт Узбекистана из Индии растет в основном за счет роста закупок «фармацевтической продукции», доля которой в импорте составляет 47%, вторую позицию с долей 28,6% занимает – «механическое оборудование».

При этом с Индией успешно развивается инвестиционное сотрудничество в фармацевтической сфере, созданы совместные предприятия на территории СЭЗ «Андижан-Фарм». Для подготовки IT-специалистов открыты филиалы индийских университетов «Амити» в Ташкенте и «Шарда» в Андижане. В настоящее время ведется изучение целесообразности заключения между Узбекистаном и Индией «Соглашения о преференциальной торговле».

Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана с Пакистаном в последние годы стало активно развиваться, выросли объемы экспорта готовой, преимущественно сельскохозяйственной, продукции на пакистанский рынок.

В структуре экспорта Узбекистана в Пакистан: продовольственные товары составляют 81%; текстильная продукция – 10,5%; услуги – 3,5%.

В структуре импорта из Пакистана: фармацевтическая продукция занимает 37%; продовольственные товары (картофель, цитрусовые, рис и др.) - 36%, транспортные услуги – 10%; химическая продукция – 4,5%.

Кроме этого, Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Пакистаном в транспортной сфере и совместной реализации вышеуказанного проекта строительства ж/д линии «Мазари – Шариф – Кабул – Пешавар».

Казахстан.

Внешняя торговля Казахстана с странами Южной Азии в основном приходится на Афганистан, Индию, Пакистан, меньше на Бангладеш и Шри-Ланку. В 2020 году объем торговли составил более 2,3 млрд.долл. или 2,3% от общего внешнеторгового оборота Казахстана.

Показатели внешнеторгового оборота (ВТО) Казахстана

с странами Южной Азии в 2020г. (в млн.долл.)

Товарооборот (ТО) Доля в общем ВТО (в %) Экспорт Импорт Всего 85 031,1 100,0 46 949,7 38 081,4 Индия 1865,4 1,9 1572,8 292,6 Афганистан 401,8 0,4 399,0 2,8 Бангладеш 36,3 0,0 1,7 34,6 Пакистан 27,1 0,0 1,9 25,1 Шри-Ланка 8,3 0,0 3,2 5,1 Итого 2338,9 2,3 1978,6 360,2

Источник: Бюро национальной статистики Казахстана.

При этом наибольший объем торговли Казахстана с странами Южной Азии приходится на Индию – 1,9 млрд.долл. (80% товарооборота с странами Южной Азии) и Афганистан – 401,8 млн.долл. (17%).

Казахстан экспортирует в Индию в основном нефть (около 50% объема экспорта), химические элементы и их соединения (ферросплавы, титан, фосфор), а также серебро в виде порошка.

Импорт Казахстана из Индии представлен медицинским оборудованием, лекарственными средствами, текстилем, чайной продукцией и др.

Казахстан также заинтересован в развитии транспортного коридора «Север-Юг» и использования иранского порта «Чабахар» для наращивания торговли с Индией и другими странами Южной Азии.

Казахстан является крупным поставщиком в Афганистан продовольственных товаров, преимущественно зерновой и мукомольной продукции.

Кыргызстан.

Среди стран ЦА наименьшие показатели внешней торговли со странами Южной Азии имеет Кыргызстан – 61 млн.долл. или 1,0% от его внешнего товарооборота, который в основном (84%) представлен импортом из Индии.

Показатели внешнеторгового оборота (ВТО) Кыргызстана с странами Южной Азии в 2020г. (млн.долл.)

Товарооборот Доля в общем ВТО (в %) Экспорт Импорт Всего 5648,6 100,0 1964,5 3684,1 Индия 48,6 0,9 6,8 41,8 Пакистан 7,4 0,1 1,9 5,5 Бангладеш 1,9 0,0 0,0 1,9 Шри-Ланка 1,6 0,0 0,0 1,6 Афганистан 1,5 0,0 1,3 0,2 Итого 61,0 1,0 10,0 51,0

Источник: Нацстаткомитет Кыргызстана.

В то же время, Кыргызстан вместе с Таджикистаном заинтересован в реализации проекта доставки электроэнергии из стран Центральной Азии в страны Южной Азии по линии электропередачи «CASA-1000» (Central Asia – South Asia). Проектом планируется поставлять ежегодно в период с апреля по октябрь 2 млрд. кВт/ч электроэнергии из Кыргызстан и 3 млрд. кВт/ч из Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

В феврале 2021 года Кыргызстан планировал начать строительство на своей территории линий электропередач в рамках данного проекта.

Следует отметить, что общая стоимость проекта «CASA-1000» составляет около 1 млрд.долл.

Таджикистан.

Объем внешнеторгового оборота Таджикистана с странами Южной Азии в 2020 году составил 185,2 млн.долл. или 4,0% от его общего товарооборота страны.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в Южной Азии являются Афганистан, Пакистан и Индия.

Показатели внешнеторгового оборота (ВТО) Таджикистана с странами Южной Азии в 2020 г. (млн.долл.)

Товарооборот Доля в общем ВТО (в %) Экспорт Импорт Всего 4 523,7 100,0 1 174,4 3 349,3 Афганистан 98,1 2,2 97,9 0,2 Пакистан 56,3 1,2 10,4 45,9 Индия 24,3 0,5 0,1 24,2 Бангладеш 6,3 0,1 4,2 2,1 Итого 185,0 4,0 112,6 72,4

Источник: Нацбанк Таджикистана.

В силу своего географического положения Таджикистан заинтересован в развитии альтернативных транспортных маршрутов, в том числе через страны Южной Азии, в частности, Афганистан и Пакистан.

Кратчайший морской порт для Таджикистана – это пакистанский порт г.Карачи (2,7 тыс.км), при этом расстояние до иранского морского порта «Бендер-Аббас» составляет 3,4 тыс. км. Кроме этого, Пакистан заинтересован в использовании странами ЦА своего морского порта «Гвадар», находящегося на юго-западе страны в провинции Белуджистан.

Для Таджикистана также важным проектом в Южной Азии является проект прокладки линии электропередачи «CASA-1000» по экспорту электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Таджикистан в рамках проекта CASA-1000 планирует в течение 15 лет экспортировать 75 млрд. кВт/ч электроэнергии.

В 2021 году Таджикистан планирует завершить прокладку на своей территории линий электропередач в рамках данного проекта. В настоящее время Таджикистан ежегодно экспортирует в Афганистан до 1,5 млрд кВт.ч. электроэнергии.

Туркменистан.

Туркменистан также активно развивает торгово-экономические связи с странами Южной Азии. В 2019 году товарооборот составил 462,3 млн.долл. или 3,4% от его общего товарооборота. При этом, среди стран Южной Азии, основными торговыми партнерами Туркменистана являются Афганистан, Индия и Пакистан.

Показатели внешнеторгового оборота (ВТО) Туркменистана с странами Южной Азии в 2019 г. (млн.долл.)

Товарооборот Доля в общем ВТО (в %) Экспорт Импорт Всего 13849,8 100,0 10826,1 3023,7 Афганистан 410,9 3,0 410,0 0,9 Индия 42,0 0,3 3,7 38,3 Пакистан 9,4 0,1 6,7 2,7 Итого 462,3 3,4 420,4 41,9

Источник: trademap.org

Основная доля (70%) экспорта Туркменистана в Афганистан состоит из минеральных продуктов (нефтепродукты и природный газ). В октябре 2020 года между Туркменистаном и Афганистаном были подписаны следующие соглашения:

- Меморандум о взаимопонимании между Туркменгазом и «Afgan Gaz Enterprise» по созданию и развитию рынка природного газа в Афганистане;

- Соглашение о покупке Афганистаном электроэнергии в рамках проекта линии электропередачи (ЛЭП) «Туркменистан-Афганистан-Пакистан».

Важным проектом Туркменистана с участием стран Южной Азии является прокладка газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ), мощностью 33 млрд. куб.м газа в год.

В консорциум по строительству ТАПИ вошли госконцерн Туркменгаз (владеет контрольным пакетом акций), а также афганская, пакистанская и индийская газовые компании.

Туркменистан планировал завершить строительство газопровода ТАПИ на своей территории в 2020 году, а в 2021 году начать прокладку магистрали на территории Афганистана.

Перспективы экономического сотрудничества стран Центральной и Южной Азии.

Основными торговыми партнерами стран ЦА среди стран Южной Азии являются Афганистан, Индия и Пакистан. При этом наиболее активное торгово-экономическое сотрудничество страны ЦА ведут с Афганистаном, в связи с географической близостью и соседством, а также большой зависимостью внутреннего рынка Афганистана от импорта продовольственных и промышленных товаров, а также энергоносителей.

Страны ЦА активно сотрудничают с Индией и Пакистаном также в рамках ШОС. Кроме этого, Индия ведет переговоры о заключении «Соглашения о свободной торговле с ЕАЭС», в который входят Казахстан и Кыргызстан и с Узбекистаном по заключению «Соглашения о преференциальной торговле».

В то же время, наращивание объемов торговли с Пакистаном и Индией во многом зависит от создания надежных маршрутов по доставке грузов, среди которых проект по строительству железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» занимает особое место и позволит значительно снизить транспортные расходы по доставке грузов между странами региона.

Таким образом, основными перспективными направлениями сотрудничества стран Центральной и Южной Азии являются прокладка новых транспортных коридоров, обеспечивающих выход стран ЦА к южным морским портам, сотрудничество в энергетической сфере (экспорт электроэнергии), поощрение взаимных инвестиций, а также расширение и диверсификация внешней торговли.

Следует отметить, что дальнейшему развитию экономического сотрудничества между странами Центральной и Южной Азией будет содействовать скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, который является мостом между двумя регионами.

В связи с этим, реализация на территории Афганистана транспортных и энергетических проектов будет создавать условия для расширения возможностей по наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей, усиления транспортно-коммуникационного взаимодействия между странами Центральной и Южной Азии.

Центр экономических исследований и реформ при

Администрации Президента Узбекистана