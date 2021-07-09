Узбекистан, Россия обсудили ситуацию в Афганистане

9 июля 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.

Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» (г.Ташкент, 15-16 июля 2021г.).