Узбекистан, Россия обсудили ситуацию в Афганистане
9 июля 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.
Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» (г.Ташкент, 15-16 июля 2021г.).
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