Узбекитан, Катар обсудили реализацию проектов по созданию логистических центров

Состоялась онлайн-встреча хокима Бухарской области Ботиржона Зарипова, Посла Узбекистана в Кувейте Бахромжона Аълоева и генерального директора катарской компании «Redco International» Сайфа-ур Рахмана Хана, сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

В ходе беседы были обсуждены практические шаги по реализации совместных инвестиционных проектов с участием катарских компаний «Redco International» и «Gulf Warehousing Company».

Сайф-ур Рахман Хан высоко оценил итоги визита 3 июля делегации катарских компаний в Бухарскую область. По его словам, визит был очень плодотворным, проведены успешные переговоры с руководством хокимията Бухарской области и администрации «Бухара сити», а также местными предпринимателями.

Хоким Бухарской области выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве и готовность к практической реализации достигнутых договоренностей в рамках визита катарских компаний. Он заверил, что для реализации совместных инвестиционных проектов будут созданы все условия и оказана необходимая помощь.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении работы по реализации в ближайшей перспективе инвестиционных проектов в таких сферах, как туризм и гостиничный бизнес, текстильная промышленность и создание логистических центров.

Одной из основных целей реализации проектов по созданию логистических центров и текстильной фабрики, как подчеркивалось, является налаживание экспорта сельскохозяйственной и текстильной продукций Бухары в Катар и другие страны Ближнего Востока и Персидского залива, а также Южной Азии.