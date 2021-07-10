В предстоящей международной конференции в Ташкенте российскую делегацию возглавит министр иностранных дел

Делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым примет участие в предстоящей 15-16 июля в Ташкенте Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности»,передает Trend со ссылкой на Dunyo.

«В ходе предстоящего форума запланировано рассмотрение широкого круга вопросов межрегионального сотрудничества, перспектив реализации транспортно-транзитных, инновационных, технологических, культурно-гуманитарных и туристических возможностей», - заявила на брифинге для СМИ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также сообщила, что 16 июля в Ташкенте «на полях» конференции планируется проведение 4-й встречи министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.