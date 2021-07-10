В Узбекистане вводятся новые виды внешнеторговых контрактов

Кабинет Министров принял постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему упрощению таможенного администрирования и процедур», передает Trend со ссылкой на Spot.uz.

С 1 августа 2021 года:

операции по переработке разрешены даже если нет иностранного заказчика по требованию таможенного режима;

внедряются новые виды внешнеторговых контрактов, которые позволяют предпринимателю покупать сырье из-за рубежа и продавать его любому иностранному партнеру после переработки на территории Узбекистана без уплаты таможенных платежей;

отечественным организациям-экспортерам разрешается покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без импорта;

будет введен порядок контроля за тем, чтобы контракт на поставку был связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку-с контрактом на продажу.

Помимо этого, во внешнеторговых контрактах и инвойсах указано, что валюта платежа устанавливается по соглашению сторон (ранее она была в иностранной валюте).

Также добавлены контракты, состоящие из 2 цифр, которые представляют внешнеторговые операции:

16-контракт на импорт;

17-контракт на экспорт;

18-контракт на покупку;

19-контракт на продажу.