Всплеск заболеваемости в Узбекистане: в регионах разворачивают ковидные центры

В столице и регионах Узбекистана на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 и нехватки мест в больницах разворачивают дополнительные ковидные центры, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В столице республики наряду с уже открытыми в начале недели ковидными центрами на 2 тысячи мест дополнительно разворачивают лечебные стационары на базе дворца спорта в Учтепинском районе Ташкента и общежития Узбекского государственного университета мировых языков, с общим резервом на 400 койко-мест.

В Самарканде в городском спорткомплексе возобновил работу ковидный центр, действовавший при первой волне пандемии в прошлом году. Отмечается, что вместимость медцентра для лечения больных увеличилась до 1000 мест.

«До этого пациенты, у которых был выявлен COVID-19, проходили лечение в двух специальных больницах на 340 мест. Однако, в связи с ростом количества больных, мы были вынуждены открыть центр. Здесь есть все необходимое для лечения пациентов, поступающих из городов и районов области, работают около 100 специалистов», – отметил начальник управления здравоохранения Самарканда Ахмаджон Бободжонов.

Дополнительный стационар на 400 мест также развернут на базе спорткомплекса «Баркомол авлод» в Намангане.

«Из-за роста заболеваемости центр пришлось вновь открыть, где сейчас задействовано около 100 медицинских работников, есть оборудование и запас лекарств. Ни в коем случае не должно быть перебоев с электричеством, питьевой водой и кислородом. Все электрогенераторы должны быть всегда наготове, запасы кислорода должны быть доставлены заранее», - дал указания глава Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков в ходе посещения центра.

Напомним, в начале этой недели из-за обострения эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана на базе выставочного центра «Узэкспоцентр» и спортивных комплексов «Универсал» и «Ëшлик» развернуты ковидные центры на 2 тысячи мест.