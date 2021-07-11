Узбекистан, Евразийский бизнес-альянс «АСIR» рассмотрели реализацию проектов в ряде сфер

По инициативе посольства Узбекистана в Испании состоялись ряд онлайн переговоров с испанскими и португальскими компаниями и ассоциациями – партнёрами Евразийского бизнес-альянса «АСIR», передаёт Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

Целью Евразийского бизнес-альянса ACIR/ACEA является развитие коммерческих, экономических и индустриальных взаимоотношений между Испанией, Португалией и странами СНГ и Евразийского экономического союза. Альянс разрабатывает и развивает, финансирует и сопровождает проекты в различных секторах экономики.

В ходе переговоров с участием ответственных сотрудников министерств сельского хозяйства, здравоохранения, Госкомэкологии, Торгово-промышленной палаты, Ассоциаций «Узчармсаноат» и «Узтекстильпром» были обсуждены вопросы сотрудничества в таких направлениях, как:

- создание агрологистической инфраструктуры;

- пищевые технологии;

- тепличное хозяйство;

- управление отходами;

- переработка кожи и производство обуви;

- текстильная промышленность;

- проектирование, строительство и реновация медицинских учреждений;

- производство мобильных медицинских модулей, палат, полевых госпиталей.

По итогам переговоров стороны договорились о встрече в формате оффлайн в ходе предстоящего визита в Узбекистан делегации ACIR/ACEA, запланированного предварительно на сентябрь, с целью детальной проработки совместных проектов и подписания по итогам соответствующих соглашений о сотрудничестве, а также обсуждения вопроса об открытии в г.Ташкенте объединённого представительства иберийских компаний и их ассоциаций.