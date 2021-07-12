В Узбекистане с 1 августа упрощается внешняя торговля

Узбекистан 12 июля 2021 10:09 (UTC+04:00)
В Узбекистане с 1 августа упрощается внешняя торговля

Принято постановление правительства Узбекистана «О дополнительных мерах по дальнейшему упрощению таможенного администрирования и процедур». Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщает Минюст.

Согласно постановлению, с 1 августа 2021 года, операции по переработке разрешены даже в случае отсутствия иностранного заказчика по требованию таможенного режима. Также внедряются новые виды внешнеторговых контрактов на вывоз, ввоз, продажу и закупку, позволяющие предпринимателю приобретать сырье из-за рубежа и реализовывать его любому иностранному партнеру после его переработки на территории республики без уплаты таможенных платежей.

Отечественным организациям-экспортерам разрешается покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без импорта. Кроме того, будет введен порядок контроля за тем, чтобы контракт на поставку был связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку-с контрактом на продажу.

Постановлением внесены изменения и дополнения в Положение о порядке осуществления мониторинга и контроля за осуществлением внешнеторговых операций.

В соответствии с этим, во внешнеторговых контрактах и инвойсах указано, что валюта платежа устанавливается по соглашению сторон (ранее она была в иностранной валюте).

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