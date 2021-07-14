Латвия заинтересована в экспорте сельхозпродукции в Узбекистан

14 июля 2021 года председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Б. Алиханов встретился с министром сельского хозяйства Латвии К. Герхардсом, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе встречи отмечалось, что в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень.

Стороны обсудили торгово-экономические вопросы. В частности, подчеркивалось, что есть заинтересованность в экспорте латвийской сельхозпродукции в Узбекистан, а продуктов питания и фармацевтических средств из Узбекистана в Латвию.

Кроме того, подчеркнуты осуществляемые в целях повышения благосостояния населения реформы под руководством Президента Ш. Мирзиёева, в частности, работа по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан.

В ходе встречи стороны обсудили направления дальнейшего развития сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.