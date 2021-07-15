Региональный центр ООН поддерживает усилия стран Центральной Азии по укреплению мира и безопасности в регионе

БАКУ /Trend/ - РЦПДЦА (Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии) продолжит поддерживать важные региональные инициативы, а также усилия всех государств Центральной Азии по укреплению регионального мира и безопасности.

Об этом, как передает Trend, сказала глава РЦПДЦА Наталья Герман в ходе церемонии открытия Международного института Центральной Азии (МИЦА), созданного по инициативе президента Узбекистана. Открытие института состоялось 15 июля в Ташкенте рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

«РЦПДЦА приветствует положительную динамику регионального сотрудничества, кульминацией которой становятся ежегодные консультативные встречи глав государств Центральной Азии и итоговые совместные заявления, которые служат компасом для международного сообщества в выстраивании взаимоотношений с регионом», – сказала она.

Была отмечена важная роль «мозговых центров» в продвижении совместных усилий стран региона по обеспечению устойчивого развития.

Герман выразила надежду, что создание МИЦА послужит интересам всех стран региона и станет площадкой, объединяющей экспертное сообщество Центральной Азии.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе церемонии открытия института подчеркнул, что создание МИЦА отражает важную тенденцию в развитии международных отношений, а именно возрастание значимости региональных политических и экономических процессов.

«Основной сферой научной и практической деятельности данного исследовательского центра является изучение региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией – главным внешнеполитическим приоритетом нашей страны», – отметил он.

Камилов добавил, что институт призван содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества, особенно между научно-исследовательскими центрами государств Центральноазиатского региона.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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