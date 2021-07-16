Страны Центральной и Южной Азии намерены сотрудничать во внедрении цифровых платформ в сферу международной торговли

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министры иностранных дел государств Центральной и Южной Азии выступили за координацию усилий стран этих регионов по широкому внедрению перспективных цифровых платформ посредством информационных технологий в сфере международной торговли, таможенного регулирования и транспорта, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

В ходе Международной конференции «Центральная и Южная Азия: Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», состоявшейся в городе Ташкенте 15-16 июля 2021 года, главы МИД стран этих регионов подчеркнули важность всестороннего и последовательного развития связей во всех областях на принципах равноправия, взаимной помощи, уважения интересов друг друга в духе традиционной дружбы между народами двух регионов.

Сообщается, что министры также подтвердили необходимость наращивания сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, энергетики и технологических инноваций, прежде всего в области «зелёных» технологий, и признали прогресс, наблюдающийся в реализации проектов и инициатив в этих сферах.

Кроме того, министрами было поощрено взаимодействие в вопросах развития и использования транзитно-логистического потенциала Центральной и Южной Азии путём расширения транспортно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными соглашениями и конвенциями, такими как TIR, и формирования новых международных транспортных коридоров, открывающих удобные, коммерчески выгодные и безопасные пути к морским портам.

В ходе конференции была подчеркнута важность роли Афганистана как «регионального моста» для соединения Центральной и Южной Азии. В связи с этим министры призвали содействовать экономическому развитию Афганистана посредством реализации общих региональных проектов.

Согласно информации, участники конференции также выступили за координацию усилий стран двух регионов по широкому внедрению перспективных цифровых платформ посредством информационных технологий в сфере международной торговли, таможенного регулирования и транспорта, банковско-финансовой деятельности, а также здравоохранения, образования, науки и культуры.

Более того, главы МИД согласились рассмотреть возможность совместной разработки проекта специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией в соответствии с национальными законодательствами и нормативными актами.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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