В Узбекистане за сутки выявили рекордное количество инфицированных COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане 16 июля было зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки с начала года - 501, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского минздрава.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане с марта прошлого года достигло 118 881.

В Ташкенте за сутки выявлено 115 случаев инфицирования COVID-19, в Ташкентской области - 51, Джизакской - 57, Ферганской - 44, Самаркандской - 38, Сурхандарьинской - 35,в Каракалпакстане - 33, в других регионах - менее 30.

Количество официально зарегистрированных умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло в Узбекистане на четыре и достигло 793.

По данным минздрава, число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса составляет 997 тысяч. 16 июля было привито 123,2 тысячи человек, в том числе первую дозу вакцины получили 96,2 тысячи, вторую - 15,1 тысячи, третью - 11,8 тысячи граждан. Всего в стране применено 5,52 миллиона доз вакцин, из них первую дозу получили 3,44 миллиона человек, вторую - 1,52 миллиона, третью - 555,3 тысячи.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)