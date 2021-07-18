Узбекистан объявил об обязательной вакцинации от коронавируса
Республиканская специальная комиссия приняла решение об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий лиц, передает Trend со ссылкой на Darakchi.uz.
В соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан уполномочен принимать решения о соответствующих санитарных и противоэпидемических мерах в случае возникновения и распространения инфекционных заболеваний и паразитарных заболеваний, опасных для общества.
Статья 30 этого закона также включает комплекс организации и проведения санитарно-гигиенических мероприятий и профилактических прививок от эпидемии.
Принимая во внимание изложенное, было принято решение Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева о введении обязательной прививки от коронавирусной инфекции.
Как отмечает пресс-служба Минздрава, установлена обязательная вакцинация 3-х дозовой вакциной до 1 ноября (кроме случаев противопоказаний по здоровью).
В список категорий граждан от 18 лет, подлежащих обязательной вакцинации, вошли:
- сотрудники всех видов обслуживающих учреждений, взаимодействующих с начелением (почтовых отделений, банков, лизинговых компаний, нотариусов, страховых компаний, салонов красоты, парикмахерских и др.);
- работники всех видов торговых объектов (продукты питания, хозтовары, магазины одежды, аптеки и др.);
- работники спортивных школ и спортивных сооружений;
- работники культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха;
- сотрудники гостиниц, домашних хостелов, общежитий и кемпингов;
- сотрудники государственных и негосударственных организаций, занимающихся пассажирскими перевозками;
- сотрудники государственных и негосударственных образовательных учреждений;
- военнослужащие;
- работники предприятий общественного питания, в частности, точек быстрого питания, расположенных в общественных местах, чайхан, свадебных залов, кафе и ресторанов, в том числе занимающихся доставкой продуктов;
- работники всех видов государственных и негосударственных медико-социальных учреждений;
- работники ЖКХ-сферы;
- сотрудники средств связи и телекоммуникаций;
- сотрудники органов государственной власти и управления;
- сотрудники правоохранительных органов.