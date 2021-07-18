В рамках программы Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» состоялась панельная дискуссия «Торговая и транспортная взаимосвязанность для устойчивого роста Центральной и Южной Азии», передает Trend со ссылкой на "Народное слово".

Модератором мероприятия выступил советник Президента Республики Узбекистан, бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков, министр финансов Исламской Республики Афганистан Мухаммад Пайенда, министр сельского хозяйства Латвии Каспарс Герхардс, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала, председатель Узбекско-Саудовского Делового совета Мухаммад Абунайян, а также представители и эксперты Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Финансовой корпорации международного развития США, Европейского инвестиционного банка, Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития и других организаций.

В ходе дискуссии участники всесторонне обсудили факторы углубления торгово-экономических и транспортно-логистических связей стран региона и обменялись идеями и предложениями о приоритетных направлениях дальнейшего взаимодействия.

Выступая в ходе дискуссии заместитель Премьер-министра-министр инвестиций и внешней торговли поднял ряд важных вопросов, связанных с темой мероприятия и конференции в целом.

Были обозначены приоритеты Узбекистана в вопросах дальнейшего сотрудничества стран Центральной и Южной Азии: укрепление взаимоотношений путем активизации торговли, промышленной кооперации и вовлечения в процессы устойчивого развития.

Было озвучено, что за последние четыре года товарооборот между Узбекистаном и его центральноазиатскими торговыми партнерами увеличился в 2,5 раза, а со странами Южной Азии – в 2 раза. Одновременно с этим, в товарообороте стран Центральной Азии отмечалась низкая доля внутрирегиональной торговли (от 1,5 до 8,5 процентов), в то время как в странах Юго-Восточной Азии этот показатель составляет 25 процентов.

Данный факт свидетельствует о незадействованном потенциале в торговых взаимоотношениях в регионе, что вызвано несовершенством нормативно-правовой базы, недостаточно развитой транспортной инфраструктурой и наличием тарифных и нетарифных барьеров.

В связи с этим, узбекская сторона призвала правительства стран региона и партнеров по развитию к скоординированному взаимодействию между заинтересованными сторонами.

В данном контексте первоочередными задачами были обозначены налаживание прямых контактов между производителями и предпринимателями в целях увеличения количества совместных проектов в различных отраслях промышленности, совершенствование нормативно-правовой базы, устранение действующих тарифных и нетарифных барьеров, цифровизация услуг и упрощение таможенных процедур, сокращение временных и материальных затрат при логистических операциях и другие меры.

Было озвучено, что Узбекистан уже успешно двигается в данных направлениях: подписано Соглашение о транзитной торговле с Исламской Республикой Пакистан, ведется активная работа по согласованию соглашений о преференциальной торговле с Пакистаном, Афганистаном и Индией, в регионе возобновлено регулярное воздушное сообщение, на постоянной основе проводятся совместные мероприятия для сближения деловых сообществ различных стран.

Была подчеркнута важность межстранового взаимодействия по обеспечению безопасности торговой и транспортной инфраструктуры, как основного фактора социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. В данном контексте было предложено активизировать сотрудничество по обмену наработанным опытом по защите персонала и инфраструктурных объектов при реализации проектов строительства, оснащения и модернизации железнодорожных и автомобильных коммукаций.

Также на примере реализуемого проекта строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» были обсуждены наиболее эффективные механизмы привлечения инвестиций и распределения затрат при реализации инфраструктурных проектов.

В ходе дискуссии участниками была озвучена позиция, что в условиях растущей потребности стран Центральной и Южной Азии в инфраструктуре, необходимо увеличить объемы привлечения инвестиций для реализации масштабных инфраструктурных проектов, что, в свою очередь, сформирует предпосылки для создания совместных промышленных предприятий и продвижения производимой продукции на рынки третьих стран и в итоге будет способствовать ускоренному экономическому росту стран региона.

По итогам мероприятия состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой были рассмотрены дополнительные вопросы в рамках обсужденных тем.

В завершение дискуссии была отмечена необходимость активизации многосторонних переговоров на различных дискуссионных площадках подобного плана в целях выработки новых идей и предложений по дальнейшему сотрудничеству.