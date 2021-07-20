Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз томатов из Ташкентской области Узбекистана

Россельхознадзор с 22 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию плодов томатов и перцев происхождением из Ташкентской области Республики Узбекистан. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Приостановка поставок связана с очередным выявлением коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown fruit virus) (ToBRFV), а также вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в томатах, ввезенных из данного региона. Ограничения вводятся на основании VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Партии, отгруженные до 22 июля, допускаются к ввозу на территорию России только по итогам прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы. Вопрос доступа узбекской плодоовощной продукции на российский рынок будет рассмотрен после проведения расследования Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана по каждому случаю обнаружений, а также предоставления узбекской стороной перечня предприятий, гарантирующих отсутствие карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, включая вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино.

Справочно: С 7 июля 2021 года вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино внесены в перечень карантинных для России и всех стран ЕАЭС объектов.