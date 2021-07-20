Китай поставил в Узбекистан очередную партию вакцины от COVID-19

20 июля Узбекистан получил очередную партию китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В Узбекистан из Китая было доставлено 1 млн. доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.

На сегодняшний день Узбекистан получил 7,5 млн. доз такой вакцины.

Таким образом, Узбекистан получил более 8,5 млн. доз вакцин от коронавируса. Кроме вакцины ZF-UZ-VAC2001, в Узбекистан доставлено 710 тыс. доз вакцины AstraZeneca (Covieshield) и 330 тыс. доз вакцины «Спутник V».

К настоящему времени, по данным Минздрава Узбекистане, в стране использовано более 5,8 млн. доз вакцин. Более 1,02 млн. человек получили все дозы вакцин.