Китай поставил в Узбекистан очередную партию вакцины от COVID-19
20 июля Узбекистан получил очередную партию китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
В Узбекистан из Китая было доставлено 1 млн. доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.
На сегодняшний день Узбекистан получил 7,5 млн. доз такой вакцины.
Таким образом, Узбекистан получил более 8,5 млн. доз вакцин от коронавируса. Кроме вакцины ZF-UZ-VAC2001, в Узбекистан доставлено 710 тыс. доз вакцины AstraZeneca (Covieshield) и 330 тыс. доз вакцины «Спутник V».
К настоящему времени, по данным Минздрава Узбекистане, в стране использовано более 5,8 млн. доз вакцин. Более 1,02 млн. человек получили все дозы вакцин.
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