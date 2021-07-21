Южная Корея рассматривает Узбекистан для импорта плодоовощной продукции

Южнокорейские компании рассматривают Узбекистан для поставок сельскохозяйственной продукции, в частности плодоовощной продукции, на южнокорейский рынок, передаёт Trend со ссылкой на Dunyo.

Посольством Узбекистана в Республике Корея проведена встреча с руководителем южнокорейской компании «DAU» Мин Бёнг Илом в целях обсуждения перспектив сотрудничества в сфере наращивания объема экспорта узбекской сельскохозяйственной продукции на рынок Южной Корея.

Во встрече также приняли участие руководители компаний «Mirae Bio Pharma» Юн Хо Кёнг и «GAP Trading Co., Ltd.» Пак Хонг Гу.

Мин Бёнг Иль проинформировал, что основная деятельность компании «DAU» является поставка из-за рубежа сельскохозяйственной и морской продукции для южнокорейских потребителей. Этой компанией создана широкая сеть продаж с крупными предприятиями оптовой и розничной торговли по всей Южной Корее. Также отметил, что они сотрудничают с компаниями стран Южной Америки и КНР, и намерена далее диверсифицировать каналы поставок продукции, в том числе путем налаживания долгосрочного сотрудничества с Узбекистаном.

В настоящее время компания «DAU» совместно со своими партнерами – «Mirae Bio Pharma» и «GAP Trading Co., Ltd.», разрабатывает новую модель поставок зарубежной сельскохозяйственной продукции на южнокорейский рынок и одной из ключевых стран для сотрудничества рассматривается Узбекистан.

В связи с этим южнокорейскими компаниями выражено намерение провести анализ потенциальных к экспорту видов сельскохозяйственной, в частности плодоовощной продукции Узбекистана.

В ходе переговоров, корейской стороне представлена подробная информация о потенциальной поставке на рынок Южной Кореи сельскохозяйственной продукции, а также проводимой карантинными службами сторон работы по предоставлению фитосанитарного разрешения на экспорт из Узбекистана плодоовощной продукции.

В свою очередь, корейской стороной представлены коммерческие предложения отечественных компаний, готовых к поставке данных видов продукции на южнокорейский рынок.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить активное взаимодействие по данному направлению, в том числе путем организации обсуждений условий сотрудничества непосредственно с регионами Узбекистана посредством видеоконференцсвязи с участием представителей отечественных компаний.