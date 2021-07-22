В Узбекистане выявлено еще 719 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 21 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 122 048 (+719), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

13 - в Хорезмской области;

13 - в Бухарской области;

16 - в Навоийской области;

20 - в Андижанской области;

21 - в Кашкадарьинской области;

22 - в Сырдарьинской области;

31 - в Наманганской области;

71 - в Ферганской области;

71 - в Республике Каракалпакстан;

78 - в Самаркандской области;

81 - в Джизакской области;

81 - в Сурхандарьинской области;

83 - в Ташкентской области;

118 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 492 человека заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 21 июля 2021 года в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 814.

За минувшие сутки 21 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 746 пациентов, из них:

18 - в Кашкадарьинской области;

30 - в Хорезмской области;

34 - в Андижанской области;

44 - в Ферганской области;

45 - в Джизакской области;

50 - в Сурхандарьинской области;

51 - в Наманганской области;

54 - в Бухарской области;

54 - в Ташкентской области;

65 - в Республике Каракалпакстан;

70 - в Сырдарьинской области.

105 - в Самаркандской области;

126 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, — 116 755 (+746), показатель выздоровления - 95 процентов.