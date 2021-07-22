В Узбекистане выявлено еще 719 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 21 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 122 048 (+719), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
13 - в Хорезмской области;
13 - в Бухарской области;
16 - в Навоийской области;
20 - в Андижанской области;
21 - в Кашкадарьинской области;
22 - в Сырдарьинской области;
31 - в Наманганской области;
71 - в Ферганской области;
71 - в Республике Каракалпакстан;
78 - в Самаркандской области;
81 - в Джизакской области;
81 - в Сурхандарьинской области;
83 - в Ташкентской области;
118 - в Ташкенте.
Кроме того, за минувшие сутки 492 человека заболели пневмонией.
К прискорбию, за сутки 21 июля 2021 года в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 814.
За минувшие сутки 21 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 746 пациентов, из них:
18 - в Кашкадарьинской области;
30 - в Хорезмской области;
34 - в Андижанской области;
44 - в Ферганской области;
45 - в Джизакской области;
50 - в Сурхандарьинской области;
51 - в Наманганской области;
54 - в Бухарской области;
54 - в Ташкентской области;
65 - в Республике Каракалпакстан;
70 - в Сырдарьинской области.
105 - в Самаркандской области;
126 - в Ташкенте.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, — 116 755 (+746), показатель выздоровления - 95 процентов.