Узбекистан и Китай обсудят производство вакцины ZF-UZ-VAC2001 против COVID-19

По приглашению Министерства инновационного развития и Агентства развития фармацевтической отрасли Узбекистана в пятницу в Ташкент прибыла делегация китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

В состав делегации входят главный инженер компании, которая в настоящее время производит вакцину ZF-UZ-VAC2001 Ванг ЗиЖун, начальник отдела экспорта Чен Фангву, а также специалисты Чу Йингжин и Ли Жифяо.

Делегация прибыла в Ташкент для проведения переговоров по запуску производства узбекско-китайской вакцины в Узбекистане. Эксперты оценивают инфраструктурные возможности для производства вакцин.

Китайская академия наук является инициатором и координатором проекта по разработке вакцины-кандидата против коронавируса SARS-CoV-2. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития и Научно-исследовательский институт вирусологии Министерства здравоохранения признаны соавторами вакцины благодаря их непосредственному участию в испытании вакцины, а также вкладу в клинические исследования.