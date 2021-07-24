В июне 2021 года Узбекистан импортировал более 60 электромобилей

По данным Госкомстата, в январе-июне 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 268 электромобилей, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Этот показатель на 230 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне 2021 года в Узбекистан завезено 63 электромобиля, что на 14 больше, чем в мае.

Из каких стран Узбекистан импортировал электромобили в январе - июне 2021 года?

Китай – 228

Турция – 24

Корея – 5

США – 5

Германия – 4

Литва – 1

Испания – 1