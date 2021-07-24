В июне 2021 года Узбекистан импортировал более 60 электромобилей
По данным Госкомстата, в январе-июне 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 268 электромобилей, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
Этот показатель на 230 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июне 2021 года в Узбекистан завезено 63 электромобиля, что на 14 больше, чем в мае.
Из каких стран Узбекистан импортировал электромобили в январе - июне 2021 года?
Китай – 228
Турция – 24
Корея – 5
США – 5
Германия – 4
Литва – 1
Испания – 1
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