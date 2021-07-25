Американская компания построит фармацевтический завод в Ташкентском регионе Узбекистана

Американская компания Rafarma Pharmaceuticals построит в Узбекистане фармацевтический завод. Проект оценивается в 85 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Repost.

Согласно данным, Rafarma Pharmaceuticals, Tashkent Pharma Park и Агентством по развитию фармацевтической отрасли подписали трехстороннее инвестиционное соглашение.

Отмечается, что фармацевтический завод будет возведен в Tashkent Pharma Park (Зангиатинская область). Проект рассчитан на 5-6 лет, однако первый его этап будет завершен примерно через два года. В частности, планируется организовать производство онкологических препаратов и препаратов из плазмы крови.

Rafarma Pharmaceuticals Inc. – американская фармацевтическая компания, созданная в 2004 году. Производит дженерики и альтернативные фармацевтические продукты. Она организовала в этом году СП в Узбекистане совместно с Агентством по развитию фармацевтической отрасли.