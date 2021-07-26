В Узбекистане назначен новый канадский посол

26 июля 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады с резиденцией в Москве Элисон Мэри Леклер, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Принимая верительные грамоты, Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил надежду, что её профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению узбекско-канадского сотрудничества.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективные направления многоплановых двусторонних отношений, рассмотрены пути расширения совместной повестки дня.

Отмечена взаимная заинтересованность в активизации регулярного политического и экономического диалога, в частности путем проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, углубления межпарламентских связей и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной и международной политики.