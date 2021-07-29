Узбекистан снизит для иностранных инвесторов налоговые ставки на минеральную продукцию

Узбекистан снизит налоговые ставки по добыче золота, урана, природного газа и нефти для иностранных инвесторов. Об этом сообщено на церемонии, посвящённой началу строительства медно-обогатительной фабрики №3 на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил дальнейшее расширение возможностей для иностранных инвесторов.

В частности, планируется снижение налоговых ставок на медь и золото с 10 до 7 процентов, по природному газу и нефти – на 10 процентов, по урану – на 8 процентов, по вольфраму – с 10 до 2,7 процентов. Такие льготы, конечно, вызовут интерес у инвесторов.

В настоящее время компании из Канады, Франции, Японии, Турции, Китая и других стран ведут работу по изучению и освоению месторождений республики с геологической точки зрения.

Кроме того, с будущего года геологоразведочные работы полностью перейдут на международные стандарты JORC. В ближайшие 5 лет объём добычи и переработки руды за счёт всех проектов по нашей стране увеличится со 130 до 300 млн тонн.