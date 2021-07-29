Узбекистан снизит для иностранных инвесторов налоговые ставки на минеральную продукцию

Узбекистан 29 июля 2021 21:50 (UTC+04:00)
Узбекистан снизит для иностранных инвесторов налоговые ставки на минеральную продукцию

Узбекистан снизит налоговые ставки по добыче золота, урана, природного газа и нефти для иностранных инвесторов. Об этом сообщено на церемонии, посвящённой началу строительства медно-обогатительной фабрики №3 на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил дальнейшее расширение возможностей для иностранных инвесторов.

В частности, планируется снижение налоговых ставок на медь и золото с 10 до 7 процентов, по природному газу и нефти – на 10 процентов, по урану – на 8 процентов, по вольфраму – с 10 до 2,7 процентов. Такие льготы, конечно, вызовут интерес у инвесторов.

В настоящее время компании из Канады, Франции, Японии, Турции, Китая и других стран ведут работу по изучению и освоению месторождений республики с геологической точки зрения.

Кроме того, с будущего года геологоразведочные работы полностью перейдут на международные стандарты JORC. В ближайшие 5 лет объём добычи и переработки руды за счёт всех проектов по нашей стране увеличится со 130 до 300 млн тонн.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Стоимость экспорта нефти с иранского терминала Джаск снизилась на $ 300 000
Стоимость экспорта нефти с иранского терминала Джаск снизилась на $ 300 000
Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно
Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40%
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40%
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования Финансы 22:43
Президент Турции выразил поддержку жителям регионов страны, пострадавшим от пожаров Турция 22:42
Названа сумма импорта Грузией туркменских продуктов питания Бизнес 21:59
Узбекистан снизит для иностранных инвесторов налоговые ставки на минеральную продукцию Узбекистан 21:50
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли сборы с командирами взводов и батарей (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21:35
В Туркменистане вводят запрет на продажу электронных сигарет Туркменистан 21:33
В Грузии вырос импорт мобильных телефонов Бизнес 21:25
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Политика 21:18
Стоимость экспорта нефти с иранского терминала Джаск снизилась на $ 300 000 Иран 21:18
ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке В мире 21:07
АБР высоко оценил усилия правительства Азербайджана по борьбе с COVID-19 (ФОТО) Экономика 20:58
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением в связи с недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана Политика 20:28
Состоялась церемония закрытия "Недели дипломатии" в Баку (ФОТО) Политика 20:20
Губернатор штата Оклахома ознакомился в Зангилане с работами в рамках проекта "умное село" (ФОТО) Политика 19:55
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Политика 19:34
ЦБ Азербайджана вновь сохранит учетную ставку на прежнем уровне - российский банк Финансы 19:05
Туркменистан и Катар заинтересованы в наращивании торгово-экономических связей Бизнес 18:32
SOCAR примет участие в строительстве крупнейшего в Швейцарии завода по производству зеленого водорода Энергетика 18:12
Ученому Кямалу Макили-Алиеву вручен орден Международного фонда "Деде Горгуд" (ФОТО) Социум 17:59
В минсвязи Азербайджана рассмотрят проблемы, связанные с интернетом Экономика 17:55
Израиль заинтересован в налаживании долгосрочного сотрудничества с узбекскими производителями текстиля Узбекистан 17:51
Губернатор американского штата Оклахома совершил прогулку по Баку со своей семьей (ФОТО) Общество 17:43
Бакинский метрополитен строит мощную вентиляционную инфраструктуру Транспорт 17:36
Услугами учреждений по соцреабилитации в Азербайджане с начала года воспользовались более 190 человек Общество 17:36
Международные водные инициативы Республики Таджикистан Таджикистан 17:35
Совокупные обязательства азербайджанского Kapital Bank по истечении II квартала увеличились Финансы 17:30
Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд Россия 17:16
В Азербайджане продолжается предоставление автомобилей инвалидам Карабахской войны - агентство Общество 17:15
Активы азербайджанского Kapital Bank по итогам II квартала выросли Финансы 17:14
Блинкен заявил, что переговоры по ядерной сделке не могут длиться вечно Ядерная программа 17:11
Министерство в Узбекистане объявило тендер на строительство Тендеры 17:10
Очередной маршрутный автобус в Баку переходит на безналичную оплату проезда Общество 17:10
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:09
В Грузии назвали показатели экспорта в Туркменистан некоторых видов пищевой продукции Бизнес 17:09
Азербайджанский проект "Алагёз" стал победителем питчинга Госагентства Украины по вопросам кино Культура 17:08
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:05
В Азербайджане за сутки выявлены 615 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 181 человек Общество 17:03
Названы суммы пособий в Азербайджане на усыновленных детей Общество 17:03
В ЗАО AzerGold назвали сроки начала производства железной руды на месторождении в Дашкесане Экономика 16:56
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство Энергетика 16:51
Австрия назвала перспективные направления сотрудничества с Азербайджаном в транспортной сфере Транспорт 16:49
В Азербайджане пройдет аукцион произведений искусства Культура 16:43
Экономическое развитие Азербайджана позволило уделить больше внимания армейскому строительству - депутат Политика 16:42
Казахстан и Татарстан обсудили потенциальные проекты в сфере халал-индустрии Бизнес 16:30
Довга, бозбаш, плов… Как директор Православного центра в России готовит азербайджанские блюда (ВИДЕО) Интересное 16:25
Австрия организует торговую миссию в Азербайджан Энергетика 16:23
Названо число усыновленных детей в Азербайджане в I полугодии Общество 16:23
Buta Airways увеличивает количество рейсов в Измир Туризм 16:15
Грузия и Россия рассмотрят возобновление авиационного сообщения Транспорт 16:15
Грузия назвала доход рынков и ярмарок за 2020 год Грузия 16:09
Азербайджанский Kapital Bank завершил II квартал с чистой прибылью Финансы 16:09
Просвещению в области этики и эстетического воспитания необходимо уделять особое внимание – академик Видади Халилов (ФОТО) Социум 16:02
Азербайджан и Туркменистан согласовали дальнейшее сотрудничество по месторождению "Достлуг" Энергетика 16:02
Покупайте TamKart – платите в рассрочку на 24 месяца! Общество 15:59
Казахстан готов расширить экспорт несырьевых товаров в Татарстан Бизнес 15:58
Казахстан и Россия обсуждают «зелёный коридор» для агроэкспресса Энергетика 15:56
В Азербайджане более 5 тыс. членам семей шехидов выданы соответствующие удостоверения Общество 15:56
ЕБРР назвал дату утверждения кредита по проекту для региона Азербайджана Финансы 15:51
Туркменская кофейная продукция экспортирована в Россию Бизнес 15:51
В I полугодии 2021 г. грузоперевозки стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен превысили 90 тыс. тонн Турция 15:46
На уровне рабочих групп согласовано более 40 км госграницы Кыргызстана с Таджикистаном Кыргызстан 15:42
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40% Турция 15:41
Продолжается визит в Азербайджан делегации Национальной гвардии штата Оклахома (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:40
В регионах Азербайджана началось строительство более 460 домов для семей шехидов - агентство Общество 15:39
На капремонт Национального центра гематологии и трансфузиологии выделено 600 тыс. манатов - Распоряжение Политика 15:35
В Азербайджане состоялось заседание Координационной комиссии ведомств, которые будут оказывать услуги семьям шехидов и участникам войны Общество 15:33
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:29
В Узбекистане начато строительство третьей медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината Узбекистан 15:26
ЗАО AzerGold огласило потенциал экономически эффективных руд Дашкесанского месторождения Экономика 15:25
Названо количество переваленных через порты Турции с начала года военных автомобилей Турция 15:23
Число жертв наводнения в Бельгии достигло 42 Европа 15:18
AstraZeneca продолжит добиваться сертификации своей вакцины в США Европа 15:16
Впервые осуществлен обмен почками между донорами и реципиентами в Израиле и ОАЭ Израиль 15:11
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г. Турция 15:04
Между Азербайджаном и Кореей достигнуты некоторые договоренности по проектам реконструкции - посол Экономика 14:59
Порты Турции перевалили почти 15 млн тонн металлургической продукции Турция 14:40
Минэнерго Туркменистана продлило тендер на строительство электростанции Тендеры 14:32
Нас потрясло увиденное в Агдаме - глава Рабочей группы Политика 14:29
Порты Турции перевалили более 1 млн автомобилей в I полугодии Турция 14:21
Землетрясение магнитудой 8,2 у берегов Аляски стало сильнейшим с 1965 года США 14:18
Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе – Песков Политика 14:08
Порты Турции перевалили около 30 млн тонн нефтепродуктов Турция 14:02
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн сельхозпродукции Турция 14:01
Медиаплатформа "Тюркский мир" отныне доступна еще на двух языках Общество 14:00
Минэнерго Украины о работах в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Энергетика 13:58
В Грузии выявлено еще 2796 новых случаев коронавируса Грузия 13:54
Детям шехидов показали интересное театральное представление (ФОТО) Социум 13:52
В Хатаинском районе Баку отремонтирован ряд дорог (ФОТО) Общество 13:49
Межбанк Азербайджана завершил II квартал с чистой прибылью Финансы 13:44
В Иране сдан в эксплуатацию самый длинный тоннель Общество 13:35
Открывшиеся в Израиле представительства Азербайджана - важные платформы для расширения связей - министр Бизнес 13:33
В период оккупации историко-архитектурные памятники Азербайджана подверглись серьезному разрушению - Академия наук Политика 13:25
Спрос банков Азербайджана на валюту сократился более чем на четверть Финансы 13:20
В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы Происшествия 13:18
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 13:14
Турецкая компания построит газопоршневую электростанцию в Хорезмском регионе Узбекистана Энергетика 13:11
Суд в Баку вынес приговор членам армянской диверсионной группы Политика 13:10
Для активизации работы азербайджано-израильской комиссии расширяется база данных и сотрудничества - министр (ФОТО) Бизнес 13:02
7134 метра! Азербайджанец на велосипеде впервые в истории покоряет одну из высочайших вершин Центральной Азии (ФОТО) Путешествия 12:50
Завод в Казахстане закупит насосы Тендеры 12:47
Все новости