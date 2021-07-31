Названо число вакцинированных от COVID-19 в Узбекистане

В Узбекистане 30 июля прививку против коронавируса получили 238 980 человек, передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Из них 168 506 человек получили первую дозу вакцины, 48 959 – вторую, и 21 515 - третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 7 434 689.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Андижана – 27 160 доз. Следом идёт Ташкентская (24 952 дозы) и Фергана (24 455 доз) области.

Из общего числа вакцинированных людей больше всего в Ферганской области (957 284 дозы). Далее идёт Наманган (955 597) и Андижан (825 169).

Кампания по вакцинации от коронавируса в Узбекистане началась 1 апреля. На первом этапе были вакцинированы люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники медицинских и образовательных учреждений (школ, детских садов), а также представители правоохранительных органов.

Сообщается, что вакцинация в Узбекистане проводится одновременно тремя препаратами AstraZeneca - двумя дозами, ZF-UZ-VAC2001 - тремя дозами, Sputnik V - двумя дозами.

Ранее также сообщалось, что США предоставили Узбекистану 3 миллиона 60 доз вакцины против коронавируса Moderna в качестве гранта.