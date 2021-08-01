В Узбекистане выявлено еще 889 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 31 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 130 216 (+889), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 18 - в Кашкадарьинской области; 19 - в Бухарской области; 19 - в Навоийской области; 28 - в Сырдарьинской области; 35 - в Андижанской области; 41 - в Наманганской области; 53 - в Хорезмской области; 76 - в Ферганской области; 85 - в Республике Каракалпакстан; 93 - в Самаркандской области; 95 - в Ташкентской области; 97 - в Джизакской области; 98 - в Сурхандарьинской области; 132 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 512 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 31 июля 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 880.

За минувшие сутки 31 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 831 пациент, из них: 11 - в Бухарской области; 27 - в Кашкадарьинской области; 31 - в Наманганской области; 33 - в Сырдарьинской области; 60 - в Хорезмской области; 75 - в Республике Каракалпакстан; 75 - в Ташкентской области; 77 - в Ферганской области; 82 - в Самаркандской области; 95 - в Сурхандарьинской области; 113 - в Ташкенте; 152 - в Андижанской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 123 995 (+831), показатель выздоровления - 95%.