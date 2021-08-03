В Узбекистане выявлено еще 899 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 2 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 131 978 (+899), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
17 - в Навоийской области;
24 - в Бухарской области;
25 - в Сырдарьинской области;
26 - в Кашкадарьинской области;
32 - в Наманганской области;
42 - в Андижанской области;
45 - в Хорезмской области;
86 - в Ферганской области;
93 - в Самаркандской области;
94 - в Республике Каракалпакстан;
97 - в Джизакской области;
98 - в Сурхандарьинской области;
99 - в Ташкентской области;
121 - в Ташкенте.
К прискорбию, за сутки 2 августа 2021 года в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 893.
За минувшие сутки 2 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 844 пациента, из них:
16 - в Кашкадарьинской области;
21 - в Наманганской области;
31 - в Сырдарьинской области;
37 - в Бухарской области;
60 - в Хорезмской области;
78 - в Ташкентской области;
80 - в Самаркандской области;
87 - в Республике Каракалпакстан;
93 - в Ферганской области;
100 - в Сурхандарьинской области;
109 - в Ташкенте;
132 - в Джизакской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 125 572 (+844), показатель выздоровления - 95 процентов.