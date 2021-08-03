В Узбекистане выявлено еще 899 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 2 августа 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 131 978 (+899), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

17 - в Навоийской области;

24 - в Бухарской области;

25 - в Сырдарьинской области;

26 - в Кашкадарьинской области;

32 - в Наманганской области;

42 - в Андижанской области;

45 - в Хорезмской области;

86 - в Ферганской области;

93 - в Самаркандской области;

94 - в Республике Каракалпакстан;

97 - в Джизакской области;

98 - в Сурхандарьинской области;

99 - в Ташкентской области;

121 - в Ташкенте.

К прискорбию, за сутки 2 августа 2021 года в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 893.

За минувшие сутки 2 августа 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 844 пациента, из них:

16 - в Кашкадарьинской области;

21 - в Наманганской области;

31 - в Сырдарьинской области;

37 - в Бухарской области;

60 - в Хорезмской области;

78 - в Ташкентской области;

80 - в Самаркандской области;

87 - в Республике Каракалпакстан;

93 - в Ферганской области;

100 - в Сурхандарьинской области;

109 - в Ташкенте;

132 - в Джизакской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 125 572 (+844), показатель выздоровления - 95 процентов.